Lite a Sanremo 2023 dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame?/ Oxarte smentisce: ”Tentativo di diffamazione”

Lite a Sanremo 2023: cosa sarebbe successo dietro la quinte tra Anna Oxa e Madame? I rumors

Volano stracci? No volano bicchieri d’acqua, immaginiamo di plastica. È quanto pare sia accaduto tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte del palco del teatro Ariston. La ricostruzione è di quelle gustose e gossippare che danno un senso alla presenza in sala stampa al Casinò, che si è subito accesa per capire il cosa e il come e soprattutto il perché.

ANNA OXA CON "SALI (CANTO DELL'ANIMA)" A SANREMO 2023/ Il pubblico in sala scatenato

La prima voce è arrivata via Twitter, da qualche insider del festival che avrebbe detto, in una chat privata di una lite, aggiungendo che i litiganti fossero A e M. Presto si è risaliti a Madame e Anna Oxa che si sarebbero scambiate insulti e colpi quando la cantante barese avrebbe detto alla collega più giovane: “Vaccinati figlia mia” e la ragazza avrebbe risposto “Fatti i cazzi tuoi se vuoi ancora campare”. Da lì ai bicchieri in faccia il passo sarebbe stato breve.

MADAME CON "IL BENE NEL MALE" A SANREMO 2023/ Dritta in testa alla classifica?

Usiamo i condizionali non solo perché non ci sono conferme, ma anche perché l’ufficio stampa del festival si è premurato di raggiungere la sala stampa per smentire la notizia: “È tutto inventato, sono tutte fake news”. E c’è già chi sostiene tra i colleghi che sarebbe una “faida” costruita dai management social e dagli influencer. Non si capirebbe il perché, in ogni caso.

Lite tra Anna Oxa e Madame? Arriva la smentita di Oxarte: “Tentativo di diffamazione”

A poco è servita la smentita da parte della sala stampa sul presunta lite tra Anna Oxa e Madame dietro alle quinte del festival di Sanremo 2023 e su Twitter la voce è diventata, pian piano, sempre più una “realtà”, seppur di vero sembri esserci sempre meno. Contemporaneamente all’infittirsi del giallo, infatti, è arrivata anche la seconda smentita ufficiale da parte di Oxarte Sagl, azienda che gestisce il brand e il nome Anna Oxa.

TESTO "IL BENE NEL MALE" DI MADAME, SANREMO 2023/ Una confessione a cuore aperto

Con un post su Facebook è stato spiegato che si tratta dell’ennesimo “tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa”. Non ci sarebbe, insomma, nulla di vero, ma si tratterebbe solamente di un tentativo di distrarre l’attenzione del pubblico dal televoto, spiega ancora Oxarte su Facebook.













© RIPRODUZIONE RISERVATA