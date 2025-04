Volano scintile a “The Couple” tra Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle ed ex showgirl che hanno fatto tanta televisione tra gli anni Novanta e Duemila. Le due, protagoniste del nuovo reality show di Ilary Blasi, si sono scontrate a tavola, mentre mangiavano, su un tema molto delicato: quello del cibo, che come sappiamo può portare in pochissimo tempo a disturbi alimentari e psicologici conseguenti ad una visione distorta di sé.

Irma Testa delusa dalle strategie delle sorelle Boccoli/ Benedicta: "Abbiamo legato ma se penso al gioco..."

Benedicta, infatti, dopo aver ricevuto dei commenti da parte della sorella Brigitta (Mia sorella dice che mangia poco, ndr), è esplosa: “Non mi puoi giudicare da due cucchiai di maionese” ha risposto lei. “C’è un precedente. Ieri mi ha detto ‘Devi dimagrire‘. È un giudizio. C’è un problema in me su questo fatto, che mi porto da anni. Io sono stata dal dietologo, ho fatto dei percorsi” ha risposto ancora Benedicta. La ex showgirl, ancora, ha proseguito: “Se tu sottolinei una cosa del genere, mi agito. Io mi agito”.

Benedicta Boccoli, chi è concorrente The couple/ Esordio difficile, il web accusa: "Antipatica e permalosa!"

Brigitta e Benedicta Boccoli, litigio a The Couple a tema cibo: “Ho fatto solo una battuta”

Brigitta e Benedicta Boccoli si sono scontrate a “The Couple” sul tema del cibo. La prima, dopo aver detto alla sorella che deve dimagrire, ha risposto difendendosi: “Non ho detto che sbaglia a mangiare. Io ho solo detto ‘Mi fa sorridere mia sorella perché pensa di mangiare poco‘. Non voglio fare la lista di quello che hai mangiato. Era una battuta, stavo giocando”.

Benedicta allora ha replicato ancora: “Mi fai sentire in colpa. Ho mangiato un’insalata non condita, un uovo, due cucchiai di maionese e un pezzetto di pane integrale. Ho mangiato tanto secondo te?”. Poi, la chiosa finale della sorella Brigitta: “Va bene, non ti rispondo”. Scintille, dunque, tra le due, su un tema molto complesso e delicato come quello del cibo e dei disturbi alimentari.

Brigitta Boccoli in difficoltà a The Couple?/ “Ho bisogno di tornare a ridere”