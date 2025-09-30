Lite a Uomini e Donne nel corso dell'ultima registrazione: in studio, volano sberle tra Isabella e Christian.

Volano schiaffi e sberle nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione del 30 settembre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione è stata animata principalmente dai protagonisti del trono over che continuano a regalare emozioni e clamorosi colpi di scena. Nel parterre sono diversi i nuovi cavalieri e le nuove dame che il pubblico conoscerà nelle puntate che andranno in onda prossimamente e tra queste ci sono anche Christian e Isabella che hanno dato vita ad un momento surreale in studio nel corso della registrazione odierna.

Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Mario Lenti, il padre dell’ex dama Claudia Lenti che ha cominciato la sua avventura nel parterre del trono over uscendo con Gemma Galgani con cui, però, la frequentazione è finita. Attualmente, Mario sta uscendo con Isabella e proprio quest’ultima è stata la protagonista di una lite accesa con Christian.

Christian e Isabella, alta tensione nello studio di Uomini e Donne

Isabella non sta uscendo solo con Mario Lenti ma, esattamente come altri protagonisti del trono over, prima di concedere l’esclusiva a qualcuno, ha deciso di conoscere tutti i cavalieri che le piacciono. Tra questi c’era anche Christian con cui esce da circa un mese. Tra i due, però, le cose non vanno nel migliore dei modi perché nel corso della registrazione odierna hanno litigato pesantemente in studio.

Tra Christian e Isabella c’è stato un durissimo botta e risposta su alcune questioni accadute e rimaste in sospeso e, ad un certo punto della discussione, ha dama ha colpito il cavaliere con due sberle chiudendo, di conseguenza, la frequentazione. Non si sa, tuttavia, se il momento degli schiaffi sarà trasmesso o se, come accaduto in altre occasioni, la scena sarà tagliata in fase di montaggio della puntata.

