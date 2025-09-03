Lite a Uomini e Donne nel corso dell'ultima registrazione con la dama Tiziana attaccata dai cavalieri Antonio e Sebastiano.

Alta tensione nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione del 2 settembre 2025 dove c’è stato ampio spazio per il trono over. Nel parterre dei senior, ci sono stati diversi ritorni come quello di Tiziana, dama che ha partecipato alla trasmissione anche nella scorsa stagione uscendo con Sebastiano Mignosa. Come ricorderanno i più affezionati al programma, tra Sebastiano e Tiziana c’era stata una sola conoscenza. Quest’anno, entrambi sono tornati in trasmissione essendo ancora single e, nella registrazione di ieri, c’è stato un durissimo botta e risposta.

Tutto è iniziato quando Tiziana si è accomodata al centro dello studio per raccontava come sta proseguendo la sua conoscenza con Rocco, un cavaliere del parterre. Durante il confronto tra Tiziana e Rocco, tuttavia, la dama è stata fortemente attaccata.

Sebastiano e Antonio contro Tiziana: cos’è successo a Uomini e Donne

Non inizia nel migliore dei modi la nuova stagione di Uomini e Donne per Tiziana che, al centro dello studio, si ritrova ad essere duramente attaccata sia da Antonio che da Sebastiano Mignosa. Antonio, in particolare, ha accusato Tiziana di essere una “falsa” e all’accusa del cavaliere si unisce Sebastiano che, a sua volta, punta il dito contro la dama.

Tiziana, naturalmente, respinge la doppia accusa difendendo se stessa e le proprie scelte ma ciò non basta per evitare la nuova lite nello studio di Uomini e Donne la cui stagione inizierà assolutamente con il botto. La puntata della lite tra Tiziana, Antonio e Sebastiano, tuttavia, andrà in onda, probabilmente, durante la seconda settimana di programmazione del dating show di canale 5 che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 22 settembre. Tiziana, comunque, si candida ad essere una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e donne insieme a Gemma, Gloria Nicoletti, Cinzia Paolini ma anche Sabrina Zago e Agnese De Pasquale.

