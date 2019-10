Lite Aida Yespica e Antonella Elia/ Isola dei Famosi “Fai vedere solo tett* e cul*!”

Rimarrà nella storia dell’Isola dei Famosi la lite fra Antonella Elia e Aida Yespica, nel corso della seconda edizione. Un reality che ha messo in luce il carattere guerriero e agguerrito di entrambe le donne, anche se sarà Antonella a passare alle mani dopo aver avuto un pesante litigio con la rivale. Nel tentativo di colpire la Yespica, finirà tra l’altro per dare qualche manata a Patrizia Pellegrino, da cui verrà scatenata la lite con l’ex valletta di Mike Bongiorno. “Tu fai la padrona di casa, ti senti la padrona della spiaggia”, dice a Patrizia la Elia, prendendo poi le difese di Ana Laura Ribas. “Lei è precisa. Sì adesso mi sta simpatica. Ho cambiato idea su di lei”, risponde invece ad Aida che l’accusa di aver pugnalato la Ribas fino a poco tempo prima. Antonella però rispedisce tutto al mittente: “L’unica cosa che sai fare, fai vedere le t€tt€, il cul#”, ripete in continuazione fino a che la Pellegrino non decide di allontanarsi verso la spiaggia. Dato che gli insulti volano alti, Carmen decide di ricondurre la discussione verso il cibo. La Yespica però continua ad accusare la rivale di essere una falsa e la convince a ritornare di nuovo verso di lei per continuare il litigio. Vola il primo spintone verso Patrizia, poi allo “stai zitta” di Aida, la Elia risponde con un altro spintone e diverse scippate di capelli. Solo l’intervento di Francesco Facchinetti metterà fine a tutto.

La lite fra Antonella Elia e Aida Yespica subito virale

La lite fra Antonella Elia e Aida Yespica diventerà subito virale, anche se impedirà alla prima showgirl di vincere la seconda edizione dell’Isola dei famosi. Prima di raggiungere il traguardo, entrambe decideranno di non seppellire l’ascia di guerra e non mancheranno altre angherie da parte di entrambi, anche se non si sfocerà mai più in un litigio così pesante. “Quando ho rivisto il filmato, ho riso molto. Se non ci avessero diviso mi avrebbe sbriciolato le ossa, era il doppio di me”, confida la Elia diversi anni dopo a Il Fatto Quotidiano, “Sono una provocatrice nata, però in questo caso non mi pento. Ho solo sbagliato a chiederle scusa”. L’ex valletta del piccolo schermo infatti si pentirà in seguito di aver fatto ammenda, convinta tra l’altro che se non avesse chinato il capo, forse avrebbe vinto persino il programma. “Vi separai solo perché avevo fame e se voi due foste andate avanti a litigare non avremmo mangiato nemmeno quella sera. Non me ne fregava niente di voi, volevo solo mangiare”, dirà invece Carmen Di Pietro alla Yespica, quando entrambe si ritroveranno sotto al tetto del Grande Fratello Vip.

