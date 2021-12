Lite Alex Belli vs Soleil Sorge al GF VIP: “Capiscimi, ho altre priorità!”/ “Urla a tua moglie Delia Duran”

Brutta lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge: l’attore, dopo avere manifestato la volontà di abbandonare il reality show, si è scagliato contro l’influencer, chiedendole di capirlo. “Ho altre priorità nella vita, che non sono stare più grande. Mi dici str*nzate. I problemi li ho. Ieri sono stato neutro, sei abbastanza intelligente per rendertene conto. Non ho voluto influenzarti su questo”, ha detto.

L’ex volto di Uomini e Donne ha sottolineato come, in merito alla decisione sull’addio, Alex Belli non sia mai stato deciso. Successivamente ha tagliato corto: “Viviti i tuoi problemi”. Lui, però, non ha voluto arrendersi: “Pensi che io sia felice di andarmene? Pensi che riesca a stare lontano da te?”, ha chiesto. L’influencer, da parte sua, si è detta “schifata”. L’attore si è ritrovato allora a doverla convincere in merito alle sue intenzioni: “Non sto giocando, fidati!”. Parole a cui tuttavia Soleil Sorge non crede più. “Probabilmente hai sempre e solo giocato. Io ti dico che non giocò più. Pensavo di credere a una verità, adesso non più. Sarai falso fino alla fine”.

Alex Belli contro Soleil Sorge: “Capiscimi, ho altre priorità!”. Lei non gli crede

Alex Belli si è scagliato contro Soleil Sorge, chiedendole di capirlo e assicurandole che non sta fingendo. L’influencer, però, non è convinta. I due successivamente hanno continuato a discutere sulla volontà dell’attore di abbandonare la casa. “Potevi dirmelo prima”, ha affermato lei. “Te l’ho detto sabato!”, ha sbottato lui. Una reazione che non è piaciuta all’ex volto di Uomini e Donne: “Le urla le vai a portare a quella cre**na di tua moglie ed alla tua vita”, ha concluso prima di andare via.

Nei minuti successivi i due si sono riavvicinati, ma hanno continuato a discutere a toni accesi. “Sei una str**nza”, ha affermato Alex Belli. Soleil Sorge invece ha proseguito con le accuse sulla falsità. “Sei sono un misero fake”.



