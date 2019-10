Lite Antonella Elia e Mike Bongiorno/ Video, la pelliccia e lo sponsor: la verità

Tutto per una pelliccia. Si potrebbe riassumere così la lite avvenuta fra Antonella Elia e il mentore Mike Bongiorno. Tutto inizia alla Ruota della Fortuna, per via della vittoria di una concorrente, che sceglierà di rinunciare alla pelliccia in quanto animalista. Un gesto che la valletta apprezzerà in modo vistoso, stringendo la mano alla donna e provocando l’ira del conduttore. “Ma cosa stai facendo. Pensa ai tanti soldi che ti dà lo sponsor”, replica subito Mike. Sarà in camerino però che arriverà a dirle ‘stronz@’ più di una volta. Lo racconterà la stessa Elia di recente alla corte del Maurizio Costanzo Show, dove lo scorso settembre verranno trasmesse diverse clip storiche sul conduttore. “Puntualizziamo. Diciamo che sia io che Mike abbiamo un carattere fumantino e che una delle mie caratteristiche è di parlare a vanvera”, ammette subito Antonella, “quando mi ha detto le dita nelle costole, io ho detto ‘ahia’ in modo eccessivo”. Per la Elia però Bongiorno ha avuto le sue ragioni, almeno fino a quando quella particolare pelliccia spingerà i due al primo scontro verbale.

Lite Antonella Elia e Mike Bongiorno: tutto per una pelliccia!

Come è andata nel dettaglio la lite fra Antonella Elia e Mike Bongiorno? Lo racconta la diretta interessata in occasione dell’anniversario della morte del conduttore. Al Maurizio Costanzo Show, Antonella ribadisce quanto accaduto in quella famosa puntata: “Una signora rifiuta il premio di una pelliccia. Il fatto grave è che io ho osannato la signora, obiettrice di coscienza, dicendole ‘lei è un mito’ e Mike giustamente ha detto ‘lo sponsor ti dà tanti di quei soldi che… muta’, ma non era vero”. L’ex valletta però rivela anche altri dettagli. Bongiorno in seguito le avrebbe detto anche un’altra frase, raggiungendola in camerino per fare pace: “Ma cosa ci sarà di così tragico, dai, falla finita”, le ha detto dandole un grande abbraccio. Anche uno dei figli di Bongiorno sembra a conoscenza di altri retroscena, forse perchè il conduttore parlerà in famiglia di quanto accaduto in tv. Prendendo le dovute distanze, Nicolò Bongiorno le riferisce però che Mike non ha mai compreso come mai la sua valletta avesse voltato le spalle all’azienda. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA