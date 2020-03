Lite Antonella Elia Vs Valeria Marini/ “Ha l’intelligenza di una gallina!” (GF VIP)

Anche prima di conoscere il verdetto riguardante l’eliminato di questa sera, Alfonso Signorini riapre il discorso “Valeria Marini contro Antonella Elia”. Al Grande Fratello Vip 2020 torna la discussione tra le due prime donne della casa e si focalizza inizialmente sulla questione età. In settimana, Valeria ha infatti stuzzicato Antonella dicendole che mostra più dei suoi 56 anni. La showgirl ha inoltre ammesso che a lei danno invece 38 anni. “Hai capito? A me 58 e a lei 38. Siamo mamma e figlia” commenta con sarcasmo la Elia in studio, dando il via allo scontro.

Testa a testa tra Valeria Marini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020

Alfonso Signorini non si accontenta di queste poche battute ma vuole un faccia a faccia degno di nota al Grande Fratello Vip. Il conduttore chiede a entrambe cos’è che proprio non sopportano dell’altra. Parte allora Valeria dichiarando: “Aggredisce tutte le persone, soprattutto le donne senza motivo.” Ma la Elia replica “Per me ha l’intelligenza di una gallina!” Il punto debole di Antonella secondo Valeria sarebbe “La sua insicurezza che la porta ad attaccare tutte le donne!” Replica allora Antonella “Il punto debole di Valeria è che quando vedrà la realtà sarà la fine. Io cosa ho più di lei? L’umilta!” ammette



