Lite Awed contro Gilles Rocca “Hai distrutto Daniela”/ Lui: “hai gli occhi cattivi”

Awed contro Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 2021: scoppia una durissima lite tra i due naufraghi del gruppo dei burinos dopo l’ultima diretta del 25 marzo 2021. Cosa è successo? Durante la puntata Gilles ha avuto un durissimo scontro-confronto con Daniela Martani e dopo la diretta tutti i burinos si sono ritrovati a vivere dei malumori. In particolare la tensione è salita tra lo youtuber e l’ex vincitore di Ballando con le Stelle che hanno avuto un durissimo litigio dinanzi agli altri naufraghi. Tutto è partito da una provocazione lanciata da Vera Gemma che ha fatto notare come l’assenza di Gilles, allontanatosi per motivi di controllo medici, aveva giovato al resto del gruppo che viveva una condizione più serena e tranquilla. La figlia di Giuliano Gemma ha tirato in ballo Valentin Persia, Beppe Braida e Awed e proprio con quest’ultimo è scoppiata lai lite.

Gilles Rocca ad Awed, lite a L’Isola dei Famosi 2021

“Non sei neanche venuto a vedere come stavo durante il ricovero” – ha detto Gilles Rocca ad Awed che ha aggiunto “preferirei andare avanti insieme agli altri. Quando sono tornato dal ricovero non ho visto da parte sua tutta questa voglia di rivedermi”. Awed dal canto suo ha replicato precisando: “patisco la tua leadership. Mi chiudo e non mi viene da dirti niente. Oltre ad essere il grande autore e regista chi sei?”. Ma non finisce qui, visto che lo youtuber ha aggiunto: “hai distrutto con una violenza verbale Daniela” durante la discussione che è letteralmente peggiorata con i due naufraghi che si sono scontrati come mai successo prima. Awed, infatti, riferendosi alla discussione tra Gilles Rocca e Martani ha detto: “le hai fatto uscire delle cose che ha vissuto in passato”, ma il vincitore di Ballando con le Stelle ha ribattuto: “sei cattivo, hai gli occhi cattivi”. Poco dopo in confessionale il naufrago parlando del compagno ha detto: “Il tentativo di chiarimento con Awed è stato catastrofico”.

