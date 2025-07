Lite Belen e Cecilia, arriva la conferma di Caterina Balivo e le due sorelle replicano subito: cosa sta succedendo davvero?

Lite Belen e Cecilia, Caterina Balivo le implora di fare pace

Proseguono le voci sulla lite tra Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle continuano a non parlarsi, almeno a quanto si riesce a catturare dai social dato che sono spariti pure i like reciproci. Da diversi mesi ormai non compaiono più insieme nè sui loro profili e nemmeno in pubblico, motivo per il quale i fan sono preoccupati per una presunta rottura familiare che ormai sembra essere sempre più plausibile. In tutto ciò, Caterina Balivo ha confermato a suo modo che tra Belen e Cecilia ci sia stata una lite.

La conduttrice de La Volta Buona ha rotto il silenzio postando una storia su Instagram dove menziona proprio le due sorelle e le invita a fare pace. Non è finita qui: la Balivo ha poi pubblicato una fotografia mentre indossa un abito firmato Hinnominate, brand creato dai tre fratelli Rodriguez, Cecilia, Jeremias e la stessa Belen. “I capi sono super cool. Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace“, ha scritto Caterina Balivo invitandole a riconciliarsi dopo questo periodo di lontananza.

Lite Belen e Cecilia: le sorelle reagiscono alle parole della conduttrice

Come hanno reagito Belen e Cecilia a quanto detto dalla conduttrice? Purtroppo il segnale è chiarissimo: le due sorelle sono state zitte senza replicare a Caterina Balivo. Cecilia non ha mai voluto parlare della lite mentre Belen poche settimane fa aveva tentato di mettere una pezza dicendo che le due hanno litigato tantissime volte nella loro vita. Invece, Gabriele Parpiglia fa capire che la situazione è molto più grave di quello che si pensa e che entrambe le sorelle hanno discusso per fatti gravissimi arrivando quindi ad una rottura familiare bella e buona. Insomma, ci si continua a domandare cosa sia successo per arrivare addirittura a non parlarsi più.