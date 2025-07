Lite Belen e Cecilia, pace lontana? Il commento della mamma scatena i fan: perchè ha scritto proprio quella frase?

Anche Veronica Cozzani è intervenuta rispetto alla lite tra le figlie Belen e Cecilia Rodriguez. Dopo diverso tempo, la donna è finalmente tornata sui social, dato che da diverso tempo era pressoché sparita facendo preoccupare moltissimo i fan. Ormai da molti mesi si parla incessantemente di una presunta rottura del rapporto familiare tra Belen e la sorella Cecilia, anche a fronte della lieta notizia della gravidanza della seconda, che non ha appianato alcuna discussione. Proprio ieri Gabriele Parpiglia parlava di un motivo molto grave dietro a questa separazione.

Belen e Cecilia Rodriguez, rottura totale dopo lite: fallisce tentativo di pace/ "Fatti troppo gravi"

Cosa sarà mai successo? Ancora non si è riusciti a trovare un motivo dietro alla clamorosa lite. Crollano tutte le ipotesi, come la mal sopportazione tra Ignazio Moser e Belen, oppure il poco interessamento di quest’ultima nei confronti della sorella incinta. Quali possono essere questi motivi ‘gravissimi’? Poche settimane fa Belen Rodriguez aveva calmato le voci dicendo che spesso lei e Cecilia litigano, smentendo tutto il caos dietro ai loro personaggi. Like che compaiono e spariscono, commenti mancati e tanto altro, gettano ombre sul caso delle due showgirl.

Belen Rodriguez approda in Rai? "Programma radiofonico per l'argentina"/ Il futuro sul Nove

Veronica Cozzani, quel commento stranissimo sotto al post di Cecilia: c’entra lite con Belen?

Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia, aveva destato preoccupazione. Non solo perchè per un certo periodo era sparita dai social, ma anche per il fatto che lasciava i like solo a Belen e non all’altra figlia, cosa che ha fatto ipotizzare che protendesse verso di lei. Nella giornata di ieri, però, un suo commento è apparso sotto ad un post di Cecilia: “Cerchia ristretta. Vita privata. Cuore felice. Mente serena“. Cosa avrà voluto dire? Poi la donna ha scritto un commento che nessuno ha capito: “Perchè bisogna donare un pianoforte?”, si legge sempre sotto al post di Cechu, e i fan hanno iniziato a chiederle delucidazioni.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme in Sardegna: la vacanza in famiglia/ La festa per Luna Mari