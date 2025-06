Belen Rodriguez senza sua sorella Cecilia nell’ultimo shooting famigliare: un’assenza che fa rumore…

Belen e Cecilia Rodriguez hanno fatto pace o sono ancora in lite? Il quesito ci sta tutto, dal momento che le due sorelle continuano a mostrarsi distanti, nonostante qualche tiepido riavvicinamento che aveva fatto ben sperare. L’ultimo ‘sgarro’ tra sorelle è la grande assenza di Cecilia Rodriguez nel servizio fotografico per promuovere la linea di abbigliamento sporty-chic lanciata proprio da Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez. Un’assenza che, inevitabilmente, ha fatto rumore e che ha scatenato il web.

Non più tardi di qualche giorno fa, Belen Rodriguez aveva minimizzato le voci sui dissidi con la sorella, ridimensionato il tutto. Ai microfoni di Chi Magazine, la showgirl aveva ammesso di aver avuto degli scontri con Cecilia ma di essersi sempre riavvicinata alla sorella. Insomma, la modella argentina non è entrata più di tanto nei dettagli ma l’assenza di Cechu dall’ultimo album fotografico fa riflettere.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sempre più lontane: la frattura sarebbe insanabile ma…

Nei gironi scorsi, come dicevamo, Belen aveva condiviso una storia assieme alla sorella, pubblicando una foto che aveva riacceso l’entusiasmo dei fan. La grande assenza nel servizio fotografico famigliare sa tanto di passo indietro e le voci fanno pensare ad una frattura davvero profonda e forse insanabile. Non a casa, le sorelle Rodriguez sono in lite da diversi mesi.

Almeno sbirciando sul web, non emergono legami di alcun tipo, ad eccezion fatta dell’ultima storia. Dal silenzio social alle apparizioni pubbliche mai in coppia, in un periodo in cui nessuna delle due si è mai presa la briga di smentire i dissapori. Insomma, la situazione sarebbe ancora testa in casa Rodriguez. Quanto tempo ci vorrà per sancire una pace definitiva?

