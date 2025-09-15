Lite Belen Rodriguez e Cecilia: "Ecco cos'è successo davvero", silenzio rotto dalla più piccola delle sorelle a Verissimo: "Siamo molto diverse"

Lite con Belen Rodriguez, la sorella Cecilia fa chiarezza una volta per tutte: “Ecco cos’è successo davvero”

Per tutta l’estate non si è parlato d’altro che della presunta lite Belen Rodriguez e Cecilia. Le due hanno smesso di apparire insieme sui social e di scambiarsi dei like ai vari post facendo nascere le indiscrezioni su una loro rottura. I rumor si sono sprecati, gli esperti di gossip hanno tirato in ballo liti gravissime, rotture insanabili sbizzarrendosi anche sui presunti motivi: da quelli economici a presunti liti che avrebbero coinvolto anche Ignazio Moser, marito di Cecilia. A dar man forte a queste teorie anche il fatto che in un momento molto importante per la più piccola delle sorelle, incinta della sua prima figlia che nascerà a breve, la sorella non le è stata vicina.

C‘è stata davvero una lite tra Belen Rodriguez e Cecilia? E soprattutto, nel caso, perché hanno litigato? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Cecilia Rodriguez ospite a Verissimo. Concedendo una lunga intervista a Silvia Toffanin, ha rotto il silenzio anche sul presunto gelo con la sorella maggiore: “Non è successo niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere” E subito dopo ha aggiunto che c’è stata una litigata ma per motivi banali e non importanti come accade in tutte le famiglie tra fratelli e che Belen le è stata molto vicina in questo periodo ed anche la showgirl argentina non vede l’ora di conoscere Clara Isabel, questo il nome che Cecilia e Ignazio hanno scelto per la piccola.

Cecilia Rodriguez e il rapporto con la sorella Belen: “Ognuno ha la sua vita, siamo molto diverse”

Durante la chiacchierata a Verissimo, tuttavia, Cecilia Rodriguez ha anche ammesso che qualche litigata c’è stata e spiegato i motivi: “Ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattereNon siamo una famiglia morbosa, come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia…Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno”. Dunque pace fatta per Belen e Cecilia Rodriguez e del resto già nei giorni scorsi la showgirl era ritornata a mettere like ai post della sorelle e condividere sui social foto di loro due insieme. Durante la chiacchierata, invece, Cecilia ha parlato del suo rapporto con il marito Ignazio Moser, dell’incidente del papà Gustavo e della dolcissima attesa della sua prima figlia tanto voluta e tanto cercata.

