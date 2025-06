Che la lite tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sia stata tutta colpa di un misunderstanding social, questo non ci sarà mai dato sapere. Dal racconto di oggi a Chi, emerge che il rapporto tra le due showgirl argentine non avrebbe avuto nessuna frattura nel mezzo come invece si è vociferato per mesi. Tutt’altro! Zia Belen gioisce alla nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno annunciato che presto avranno una bambina dopo tanto tempo di attesa, ma la lieta notizia era stata offuscata dalla lite e dall’assenza dell’ex moglie di Stefano De Martino.

“Abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre“, spiega Belen Rodriguez nell’ultima intervista a Chi, mettendo a tacere coloro che sperano che i panni sporchi le due sorelle li lavino in pubblico. Infatti, lei manda la frecciata contro le speculazioni sul loro conto: “Non uso le stories come termometro dei miei rapporti“. La verità, come racconta la conduttrice, è che le due sorelle hanno sempre litigato come è normale che sia, e che probabilmente nel caso di una profonda frattura familiare non metterebbero mai in piazza le loro questioni personali.

A quanto racconta il settimanale Chi, Belen Rodriguez si illumina non appena si parla della sua futura nipotina, che porterà il nome della nonna delle due sorelle, con la quale avevano creato un legame profondissimo. Belen appare diversa, cambiata e più consapevole. Racconta anche che questa sarà l’estate più materna che abbia vissuto: la dedicherà completamente ai figli e a trascorrere le vacanze con le sue amiche e i relativi bambini. Quello che conta è che le voci sulla lite tra lei e Cecilia Rodriguez si siano spente in un battibaleno dopo le sue dichiarazioni, segno che quello che deduciamo dai social, spesso è solo frutto di incomprensioni di carattere esorbitante.

