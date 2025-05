Belen Rodriguez e la sorella Cecilia: la lite continua e la mamma Veronica Cozzani interviene

La lite Belen Rodriguez e Cecilia continua, e continua il gelo che si è venuto a creare tra le sorelle Rodriguez Belen e Cecilia e da settimane che si rincorrono le voci di una frattura netta tra le due. Sempre affiatate e complici da Pasqua sembra che tra le due sorelle è cambiato qualcosa. Belen e Cecilia hanno festeggiato le feste di Pasqua separatamente e non appaiono più insieme sui social. E se le dirette interessate hanno scelto la strada del silenzio, ad intervenire è la mamma delle due sorelle Rodriguez Cecilia e Belen Veronica Cozzani.

Stando a quanto trapela da fonti vicine alla famiglia, sembra che la Cozzani stia facendo di tutto affinché Belen Rodriguez e Cecilia facciano pace, spera che le due si riappacifichino e che tutto ritorni come prima. E non è tutto, perché la donna si è anche esposta sui social. I più attenti, infatti, hanno notato che Veronico riempie di like e commenti dolcissimi sia i post di Belen che quelli di Cecilia segno che non si è schierata nè da una parte nè dall’altra e che non parteggi per nessuna delle due ma semplicemente vorrebbe che tra le due ritornasse il sereno.

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigano? Crescono le indiscrezioni ma loro tacciono

Nel frattempo continuano i rumor sui possibili motivi perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato. Secondo alcuni c’entra Ignazio Moser, secondo altri Stefano De Martino. Gli esperti di gossip lanciano l’indiscrezione che forse sia in corso un ritorno di fiamma di Belen Rodriguez con Edoardo Galvano, quest’ultimo però ha tolto il follow a tutta la famiglia Rodriguez ad eccezione della conduttrice. Secondo altri a far scattare la lite pare sia stata l’ospitata di Cecilia Rodriguez nel podcast di Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Belen avrebbe storto il naso a causa dei suoi pessimi rapporti con l’imprenditrice digitale. Ciò che è certo, tuttavia, è che nonostante le voci di gelo e rottura durano da quasi un mese le due sorelle non sono intervenute, neanche per smentire.