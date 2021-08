Lite Cacciari vs Brindisi “Mai parlato di dittatura, basta!”/ “Io no vax? Ridicolo”

Litigio tra Massimo Cacciari e Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. Interpellato sui suoi ultimi articoli nel quotidiano La Stampa e con il conduttore che ha chiesto al filosofo se il green pass o altre misure anti Covid fossero da “dittatura e regime totalitario“, Cacciari è esploso: “Ma chi ha mai parlato di dittatura! Smettiamola con questi sono giochetti ridicoli, io non l’ho mai detto e se continuiamo così me ne vado…”.

Fauci: "Si rischia variante peggiore della Delta"/ "Può diminuire efficacia vaccini"

Cacciari ha poi precisato: “Io parlo di questioni che riguardano la Costituzione e l’ordinamento giuridico. Non è possibile, neppure in base alla nostra Costituzione, procedere per la quinta volta attraverso stati d’emergenza senza stabilire in base a quali criteri questi stessi stati di eccezione vengano dichiarati. E’ pericolosissimo procedere in questo modo senza consapevolezza e senza un fine preciso. Bisogna determinare per legge i casi per cui si stabilisce uno stato d’emergenza. L’unico punto in cui da noi si accenna allo stato d’emergenza è il codice della Protezione Civile sui disastri naturali”, dice.

Raggi si dà 9 in pagella "Ok il 90% degli impegni a Roma"/ "Bene rifiuti e trasporti"

Cacciari contro Brindisi, “Mi sono vaccinato, ma c’è pericolo di involuzione democrazia”

Cacciari ha avuto un diverbio con Brindisi perché non vuole essere accostato ai no vax: “Ridicolo. Se c’è uno che è sempre stato attento agli argomenti scientifici sono io. Il Green pass è una discriminazione, ma non ho mai detto che è da regime totalitario. Dico solo che è un pericolo. Il pericolo è un’involuzione della democrazia. Lo ha detto anche la ministra Cartabia che non si deve abusare dello stato di emergenza. Bisogna avere coscienza del pericolo, punto”.

PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID/ Doodle di Google sfida i no vax: "Informa e informati"

In collegamento insieme all’infettivologo Massimo Galli e al giornalista Pietro Senaldi, Massimo Cacciari spiega di essersi vaccinato: “Mi sono vaccinato maturando una decisione libera, personale, informata. E consiglierei chiunque a farlo”. Poi il filosofo prosegue: “In che consiste la dignità della persona umana se non nella possibilità di scegliere con informazione e liberamente? Mi sono informato e mi sono vaccinato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA