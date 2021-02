Lite Capanna-Santanchè: “FdI partito fascista”/ Replica: “Dice cazz*te, mi fa pena”

Clima di altissima tensione a Stasera Italia tra Mario Capanna e Daniela Santanchè. Lo scrittore, fra i principali leader del movimento giovanile del Sessantotto, ha lanciato gravissime accuse nei confronti di Fratelli d’Italia nel corso del suo intervento: «Noi abbiamo costruito una società di fragili, già prima del lockdown in tutti i Paesi occidentali il 50% di noi prendeva psicofarmaci. La pandemia ha aggravato questa situazione di fragilità. I nostri padri e i nostri nonni tra il 1940 e il 1945 hanno sopportato cinque anni di guerra. Santanchè, compresa l’occupazione nazifascista».

«E lo dice a me scusi? Perché si rivolgi a me? Non riesco a capire», la replica furiosa di Daniela Santanchè. E Mario Capanna ha rilanciato senza mezzi termini: «Lei milita in un partito che ho origine fasciste, la Meloni in gioventù è stata fascista. Non voglio polemizzare con lei, ma è innegabile».

LITE CAPANNA-SANTANCHÉ: CAOS A STASERA ITALIA

La lite tra Capanna e Santanchè è proseguita con toni parecchio forti, questa la contro-replica dell’esponente di FdI: «Quando non si hanno contenuti si dice fascista, mi fa un po’ pena. Cosa dice? Vorrebbe dire che siamo fuori dalla Costituzione. La lascio parlare se non dice cazzate». Non è tardata ad arrivare la risposta dell’attivista: «Le cazzate le dice lei, sia gentile. Non approfitti del fatto che è donna, non voglio dirle parolacce ma mi lasci parlare». Infine, il commento tranchant della Santanchè: «Lei sta farneticando, non è un fatto storico. FdI è stato costituito con le prerogative della nostra Costituzione, lei dice cazzate».

