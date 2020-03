Lite Celentano De Filippi / Maria “Sei tonta!”, Alessandra: “E voi incompetenti!”

Lite furibonda tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi durante il serale di Amici. Dopo la vittoria di Nicolai su Javier, il secondo ballerino è in preda ad una crisi di nervi. La conduttrice rimprovera la Celentano per averlo fomentato contro Nicolai: “Alessandra tu non devi fomentare gli animi“. La professoressa reagisce male contro gli opinionisti, la De Filippi replica ancora: “Scusa Alessandra, tu sei l’eccellenza della danza?”. “Ma cosa stai dicendo Maria? Io se vado a teatro mica divento un esperto. Loro non sono del mestiere e si vede!“, sbotta la Celentano riferendosi ai voti di Ponte, Incontrada e De Sica. “Non capisco cosa ci fa ad Amici. Perchè non dirigi la Scala?”, domanda ironica la De Filippi, che aumenta il carico: “Tu non sai stare vicino ad un ragazzo. Guarda dove è finito…”. “La danza non è solo espressione” ribadisce Alessandra. “Voi non siete tuttologi! Fatemi parlare… io dico che siete incompetenti nella danza” insiste la Celentano, provocando questa volta la Incontrada: “Vanessa Io non ti ho mai offesa, noi votiamo semplicemente quello che sentiamo. Non pretendiamo sia la verità assoluta“. Giuliano Peparini, in toni diversi, dà ragione alla Celentano: “Secondo me è ingiusto il verdetto che ha premiato Nicolai”.

