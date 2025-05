Venerdì 30 maggio 2025 è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la scelta di Gianmarco Steri, ricaduta su Cristina Ferrara. Una puntata fatta di grande commozione, lacrime e sentimenti durante la quale, tuttavia, ci sarebbe stata anche una lite. Il condizionale è d’obbligo perché questo scontro non è andato in onda, eppure le anticipazioni della registrazione della scelta svelavano di un faccia a faccia tra l’opinionista Tina Cipollari e Nadia Di Diodato, corteggiatrice non scelta da Gianmarco Steri.

Cristina Ferrara cade in studio a Uomini e donne/ Maria De Filippi: "Ti sei fatta male?", il video è virale!

Cosa sarebbe accaduto quindi? Stando alle indiscrezioni, subito dopo aver scoperto di non essere la scelta del tronista, come visto, Nadia è apparsa provata e commossa. La corteggiatrice avrebbe anche avuto un moto di stizza, mostrandosi fredda, reazione che avrebbe scatenato le critiche di Tina.

Tina Cipollari e Nadia Di Diodato protagoniste di una lite a Uomini e Donne poi cancellata dalla regia?

Tina Cipollari non avrebbe dunque gradito la reazione di Nadia e lo avrebbe detto apertamente, sollevando uno scontro con la diretta interessata. Si sarebbe tuttavia trattato di una discussione breve, tanto che poi la corteggiatrice ha salutato tutti, Tina compresa, e ha lasciato lo studio come visto in puntata. Non c’è traccia, dunque, di questa lite, nonostante le anticipazioni siano state chiare in merito. È stata dunque cancellata dalla regia in post-produzione? È stata una scelta per focalizzare la puntata sulla scelta e sui sentimenti e non sulle polemiche? Difficile dirlo, resta, al momento, solo il sospetto che la scena sia stata effettivamente censurata.

Perché Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara a Uomini e Donne?/ Svelati i motivi del no a Nadia