LITE CONTE AGNELLI IN JUVENTUS INTER/ Video, “Vaff… cogl…”, “Ci vuole rispetto”

Lite Conte-Agnelli a margine della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Match non memorabile sul piano dello spettacolo, con uno 0-0 che ha promosso i bianconeri all’atto conclusivo della competizione. Ma a infiammare l’atmosfera ci ha pensato lo scontro tra il presidente juventino e il tecnico interista. Vecchie ruggini che affondano le radici a quando l’attuale tecnico dell’Inter lasciò la Juve per allenare la Nazionale italiana. Lo scontro sarebbe nato all’intervallo: secondo alcune testimonianze Antonio Conte avrebbe rivolto un gestaccio alla tribuna dove siedono i dirigenti juventini, in particolare il presidente Andrea Agnelli e Pavel Nedved. A partita chiusa e a qualificazione acquisita, Agnelli è sceso dalle scale verso il campo e, come mostrato nel video dalle immagini Rai, ha rivolto degli epiteti molto coloriti verso qualcuno: “Vaff… stai zitto ora cogl…“, sembra dire Agnelli rivolto verso il campo, con il labiale che sembra abbastanza chiaro da interpretare e il destinatario che sarebbe proprio Conte.

LITE CONTE AGNELLI, IL TECNICO: “CI VUOLE RISPETTO”

Conferme sono arrivate da Conte ai microfoni della Rai durante il dopogara e le dichiarazioni di rito: “Non c’è niente da dire, bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora. Le fonti della Juventus dovrebbero dire la verità, penso che il quarto uomo abbia sentito e visto cosa è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati“. Conte è apparso molto agitato durante tutta la partita, il tecnico interista ha protestato in maniera vibrante già dopo 10′ per un contatto in area tra Lautaro Martinez e Bernardeschi, con il replay che pure aveva dimostrato come non ci fossero gli estremi per la concessione di un rigore. Poco dopo si è visto Conte applaudire platealmente il direttore di gara dopo l’ammonizione comminata a Darmian. Altro scontro con l’arbitro Chiffi mentre da parte juventina era intervenuto Bonucci verso la panchina dell’Inter: “Devi rispettare l’arbitro“. A fine primo tempo, i gesti incriminati che avrebbero scatenato la furia di Agnelli a fine partita.



