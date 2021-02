Lite Conte – Agnelli / Le scuse del mister: “la verità l’hanno vista tutti ma..”

Dopo la lite tra Antonio Conte e il presidente della Juventus, Agnelli, arrivano le scuse del tecnico dell’Inter. “Devo chiedere scusa. Ho reagito male ad una provocazione. Sono dispiaciuto e farò tesoro di questo errore”, le parole dell’allenatore nerazzurro. “Avrei dovuto comportarmi diversamente perché noi siamo dei modelli educativi”, afferma il tecnico interista nelle dichiarazioni riportare da IlCorriere.it. Quanto accaduto allo Juventus Stadium, tuttavia, continua a non essere digerito da Conte. Pur condannando i suoi stessi modi, il tecnico ribadisce un punto di vista: “La verità l’hanno vista e sentita tutti ma la mia reazione è stata sbagliata”. Così mentre chiede scusa, il mister interista ribadisce la sua convinzione, ovvero di aver reagito – malamente – a continue provocazioni dei bianconeri. Tutto questo è avvenuto durante la conferenza stampa della vigilia della gara con la Lazio.

Conte si scusa per lite con Agnelli: “ho reagito in maniera sbagliata”

Antonio Conte ha voluto prendersi le sue responsabilità, chiedendo scusa per il suo comportamento allo Juventus Stadium. “Voglio chiedere scuse – ha detto l’allenatore dell’Inter – perché a degli insulti ho reagito in maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in altra maniera, potevo applaudire o alzare il pollice, così avrei fatto capire che avevo ascoltato quello che mi veniva detto. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte. Non deve essere un’attenuante“. Parole pronunciate da un Conte sincero e rammaricato, deciso però a guardare avanti e soprattutto al campo: “Dobbiamo pensare al calcio giocato, penso che la gente preferisca il campo e non situazioni becere”. La vicenda inoltre sembra spegnersi anche da un punto di vista di giustizia sportiva. Nel referto del direttore di gara, infatti, pare non ci sia alcuna menzione del litigio tra l’allenatore nerazzurro e il presidente della Juventus, Agnelli.



