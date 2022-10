Lite Cristina Quaranta vs Patrizia Rossetti, volano parole grosse/ Cosa è successo?

Scontro tra Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, cosa è successo al Grande Fratello Vip?

Scontro di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip tra Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Le due concorrenti si sono scontrate in cucina a causa di un accendino di riserva che Patrizia ha deciso di tenere da parte per evitare che si perda. Cristina Quaranta decide di mettere in guardia gli altri concorrenti intimandoli di non dare a Patrizia l’accendino nel caso in cui ne faccia richiesta: “Patrizia accenderà solo con l’accendino personale”. Patrizia Rossetti interviene dicendo: “E’ il mio ma ve lo do, basta”. Cristina Quaranta la prende in giro ringraziandola per il gesto. Patrizia le fa notare: “Te l’ho dato prima Cristina”. A quel punto la Quaranta sbotta: “E allora sono due ore che ti dico che mi voglio fumare una ca**o di sigaretta e mi potevi dire che l’avevi tu l’accendino”.

Patrizia Rossetti a quel punto replica stizzita: “Sai che mi hai rotto le pa**e?”. L’ex volto di Non è La Rai replica: “Da oggi l’accendino sarò di tutti tranne che tuo. Tu hai il tuo personale”. Patrizia Rossetti sottolinea di aver sempre detto di aver conservato un accendino di riserva e di averlo messo in chiaro fin da subito: “L’ho detto dalla prima settimana”. Cristina Quaranta però non molla: “Sembra che ci stai facendo un favore a tirarlo fuori. Capisci come ca**o stai?”. Patrizia Rossetti invita alla calma la Quaranta che però non ci vede dalla rabbia: “Un attimo di calma un ca**o”.

Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti avevano avuto già un diverbio molto acceso. La Rossetti aveva giudicato negativamente alcuni atteggiamenti tenuti da quest’ultima nei confronti di Amaurys Perez in una particolare occasione e aveva spiegato: “Quella scena lì forse potrebbe essere molto più offensiva del massaggio a Luca…”. Cristina Quaranta non ha gradito molto il giudizio della Rossetti e ha subito replicato: “Tu non puoi giudicare perché non c’eri…”.

Cristina Quaranta in confessionale ha ammesso di aver perso le staffe nei confronti della Rossetti: “Io sono una che accumula tanto, però poi ad un certo punto anch’io sbotto…”. Terminato il confessionale di Cristina è stato mostrato il prosieguo del litigio. Patrizia Rossetti è esplosa tanto da mandare la Quaranta a quel paese: “Vaffanc**o Cristina! Va bene? Nominami pure…”. Patrizia Rossetti ha fatto notare come Cristina Quaranta sia spesso collerica: “La Cristina molto spesso salta al collo…Era arrabbiata, e posso capirla sicuramente…”. Tra le due il rapporto stenta a decollare e anche l’ex volto di Non è la Rai non ha speso parole di stima nei confronti della Rossetti: “Lei vorrebbe essere considerata…Deve sempre dimostrare…Mi spiace, però il troppo stroppia…”.











