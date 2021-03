Lite Cruciani-Romano/ Video, la rabbia del dem: “Lei dice stupidate”

Giuseppe Cruciani e Andrea Romano al centro di una accesa discussione a Dritto e rovescio. Il conduttore de La Zanzara e l’esponente del Partito Democratico non se le sono mandate a dire nel corso del dibattito sull’obbligo vaccinale dedicato a chi fa parte del mondo sanitario, con il giornalista che ha messo nel mirino proprio le “proteste” da parte dei politici contro gli irresponsabili.

«E’ evidente che è assurdo paragonare il morbillo al Covid, sono due cose completamente diverse e infatti i vaccini sono totalmente diversi. Io non capisco perché attaccate sempre infermieri e gente che lavora negli ospedali che non si vuole vaccinare: o c’è l’obbligo o non c’è l’obbligo. O avete il coraggio di mettere l’obbligo per il personale sanitario oppure ognuno ha la libertà di farsi iniettare nel proprio corpo quello che vuole, la libertà di avere il trattamento sanitario che uno vuole», netto il giudizio di Cruciani. Ma non è finita qui…

CRUCIANI VS ROMANO A DRITTO E ROVESCIO

«E’ inutile protestare, non me ne frega niente. Se sono irresponsabili, perché non avete avuto il coraggio di imporre in Parlamento l’obbligo vaccinale?», ha aggiunto Cruciani rivolgendosi ad Andrea Romano, visibilmente spazientito dall’attacco del volto radiofonico. Il dem ha evidenziato: «Sono pochi, per fortuna sono pochissimi, ma secondo lei è responsabile un infermiere che non si vaccina e infetta i malati del suo reparto?». Immediata la precisazione di Cruciani: «Come lei sa, chi si vaccina può infettare lo stesso». Durissima la contro-replica di Romano: «Ma non dica stupidate».

"O obbligate il vaccino per il personale sanitario oppure ognuno ha il diritto di fare quello che vuole"@giucruciani a #Drittoerovescio pic.twitter.com/3qDX4bi85e — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 18, 2021





