Lite Dayane Mello-Franceska Pepe/ L’ex di Stefano Sala le rovescia il beauty: rissa!

Dopo aver discusso animatamente con Stefania Orlando per un kiwi, Franceska Pepe ha sollevato un nuovo polverone nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. A poche ore dalla diretta di questa sera si è acceso un nuovo scontro tra l’ex di Vittorio Sgarbi e Adua Del Vesco e Dayane Mello. Se il pranzo domenicale aveva scaturito una lite tra la Pepe e la Orlando, che era stata accusata dalla modella di far marcire il cibo, il lunedì pomeriggio è stato movimentato dallo spostamento di alcuni trucchi. Nella zona bagno, Franceska ha accusato Adua Del Vesco di aver messo le mani nel suo beauty case. Un’accusa che ha fatto infuriare l’attrice che le ha spiegato di non aver assolutamente toccato le sue cose. Spiegazioni che non sono però servite a placare le accuse della Pepe.

Lite tra Franceska Pepe e Dayane Mello che le rovescia il beauty a terra!

Adua Del Vesco ha allora lasciato la zona bagno prima che la situazione potesse degenerare, ma a prendere le sue difese è immediatamente arrivata l’amica Dayane Mello. “Ho trovato il mio beauty con una crema rovesciata all’interno!” ha spiegato Franceska, “Sai che è stata Adua?” ha allora chiesto Dayane che, di fronte all’incertezza della Pepe, le ha strappato il beauty di mano, rovesciandole tutto. “Curati! Ti devi curare!” ha risposto allora Franceska. Dayane è invece corsa da Adua ed è con lei che si è poi sfogata: “È una falsa… – è sbottata la modella brasiliana, per poi aggiungere – Non permetterti di toccare le mie amiche…Poi ho preso il suo beauty e le ho rovesciato tutto per terra…” Una questione che, probabilmente, accenderà gli animi anche questa sera!

Visualizza questo post su Instagram La situazione ormai è fuori controllo… ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Set 2020 alle ore 7:22 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA