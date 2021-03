Lite Dino Giarrusso-Matteo Bassetti: “Star della tv”/ Video, replica: “Vergognati”

Clima di altissima tensione tra Dino Giarrusso e Matteo Bassetti a Coffee Break. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha usato parole molto forti rivolgendosi all’infettivologo, che ha risposto per le rime. L’accusa dell’ex iena è pesantissima: ha definito l’esperto una «tv star che sta in tv dalla mattina alla sera».

«Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi?», la replica immediata di Matteo Bassetti, ma lo scontro è esacerbato esponenzialmente con il passare dei minuti. Neanche l’intervento di Pancani è servito a calmare le acque. Ecco la nuova accusa di Giarrusso: «Avete sproloquiato a lungo, ho massimo rispetto per la star televisiva Bassetti che so che è anche un medico».

LITE GIARRUSSO-BASSETTI: IL VIDEO DELLO SCONTRO

Sentite le parole di Giarrusso, Bassetti non ci ha visto più: «Scusate, vi saluto e vi ringrazio. Questo personaggio non lo conosco. Si deve vergognare, io sono in ospedale a lavorare, si vergogni. Venga ad aiutare qua, venga a lavorare qui, si deve vergognare». Dino Giarrusso ha aggiunto: «Perché continua a parlarmi sopra dicendo che mi devo vergognare? Se qualcuno che ha parlaot senza contraddittori, quando inizia a parlare mi parla sopra mi sembra una cosa poco corretta». Ancora l’esponente M5s: «Ho sentito cose che non stanno né in cielo, né in terra. Come politico ho molto più rispetto della von der Leyen che di Bassetti. E lei ha fatto i complimenti all’Italia: credo sia molto più affidabile lei piuttosto che di Bassetti, che è un medico che sta spesso in tv».





