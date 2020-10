LITE DIVINO OTELMA E FRANCESCA CIPRIANI/ “Tenetevi questa pescivendola”, pace lontana

Prosegue a Domenica Live lo scontro tra Divino Otelma e Francesca Cipriani: “Per due spiccioli si manda all’aria un’amicizia, che tristezza”, ha commentato la showgirl. Tra i due il sereno tarderà ad arrivare dopo l’ennesimo scontro anche nel salotto della domenica pomeriggio di Barbara d’Urso. “Noi siamo stanchi di questa pagliacciata, tenetevi questa pescivendola”, ha urlato il Divino lasciando lo studio per pochi istanti prima di tornare al suo posto. “Cafone sarai tu”, ha urlato la Cipriani. Alla fine, Barbara d’Urso si è proposta di indossare i panni dell’arbitro e Otelma ha quindi spiegato: “Noi siamo qui per chiarire un problema, posto dalla signorina: a seguito del grave danno subito nel 2019 più i considerevoli danni economici considerando che siamo stati costretti a lasciare l’Honduras, abbiamo perso un considerevole guadagno e c’è un doppio danno. Sul fatto che noi siamo poveri, che il risarcimento consiste in denaro, noi siamo poverissimi, ci nutriamo con tre chicchi di riso al giorno”. La Cipriani ha persino tirato in ballo, ironicamente, Mattarella, chiedendo di smetterla con questa pagliacciata: “Stai facendo una baggianata”. Ma il danno è stato quantificato? “E’ in corso di quantificazione”, ha commentato il Divino, mentre Francesca ha svelato che si tratta di 200 mila euro, mentre il Divino Otelma ha smentito tutto. La Cipriani ha concluso che si trattava di un gioco: “E lui non si regge in piedi, hai problemi di deambulazione!”. (Agg Emanuela Longo)

Lite Divino Otelma e Francesca Cipriani, secondo round a Domenica Live

La lite più trash della stagione è andata in scena a Live Non è la d’Urso ma oggi, per la gioia di chi la notte preferisce dormire, il secondo capitolo si sposterà a Domenica Live dove capiremo di più sulla diatriba tra Il Divino Otelma e Francesca Cipriani. I due hanno discusso animatamente a Live dove il mago non è riuscito a reggere lo sguardo della giunonica showgirl, almeno secondo quanto racconta quest’ultima, e poi è arrivato anche ad insultarla. Il Divino Otelma chiede alla Cipriani i danni economici per il suo prematuro abbandono del reality e trovandosi faccia a faccia con lei ha rilanciato: “Tu non sei nulla Francesca, la tua testa è vuota, è un agglomerato di segatura”. Queste parole hanno fatto arrabbiare molto Francesca Cipriani che non è riuscita nemmeno a dormire domenica notte, cosa sarà in grado di fare e dire in questo secondo round? Alla fine getterà la spugna o porterà le prove che quello che il mago dice non è vero? (Hedda Hopper)

Il Divino Otelma ha trascinato Francesca Cipriani in Tribunale, perché?

Prosegue lo scontro tra il Divino Otelma e Francesca Cipriani, che tornano da Barbara d’Urso (questa volta a Domenica Live) per affrontare nuovamente – si spera in maniera propositiva e risolutiva – la questione della caduta di cui Otelma è stato vittima all’Isola dei Famosi. Entrambi concorrenti dell’ultima edizione, i due hanno avuto modo di confrontarsi più volte su questo tema, non solo nel corso del reality, ma anche in diretta nei vari studi dei programmi di Barbara. Inaspettatamente, il Divino ha trascinato la Cipriani in tribunale. Questa la sua versione dei fatti: “L’avvocato ha fatto avere a casa della Cipriani una lettera raccomandata invitandola a comporre con semplicità il caso, quindi a transare. La Cipriani ha causato oltre che un trauma, gravi danni economici”. Francesca prende la cosa alla leggera, e – pur ammettendo di aver sbagliato – non mostra di assecondarlo. Ricorda anzi i vecchi tempi, in cui lui si era mostrato benevolo nei suoi confronti: “Ci sono state belle parole, abbracci, sono molto delusa, non me l’aspettavo. Non mi hai risposto al telefono”. Effettivamente, tra i due, l’atmosfera adesso è tesa. “Tu non sei una bambina di sei anni – prosegue lui, – non puoi certo spaccare la testa a una persona e dire che ti sei sbagliata. Se commetti un grave trauma e un danno economico, devi pagare”.

Divino Otelma contro Francesca Cipriani a Domenica Live

Ancora ignoto l’ammontare del risarcimento chiesto dal Divino Otelma a Francesca Cipriani, che subisce duri attacchi anche a livello personale. “I paramenti saranno definiti, non c’è nulla di definitivo. Avevo un contratto con l’Isola che prevedeva un compenso su base settimanale, ma la Cipriani il 31 gennaio 2019, a programma in corso, mi ha invece violentemente scagliato al suolo, provocandomi 9 punti di sutura e impedendomi di proseguire. È colpa del suo narcisismo, passa il tempo sui social. Non è nulla, la sua testa è vuota, un concentrato di segatura”. Nemmeno la Cipriani si trattiene, e i toni della discussione si alzano di colpo. La conduttrice, a quel punto, fa staccare i microfoni e cambia argomento, lasciando che i due risolvano il contenzioso in un altro momento. Questo pomeriggio torneranno ospiti a Domenica Live, dove – presumibilmente – il Divino informerà il pubblico sull’andamento della causa.



