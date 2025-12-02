Scontro tra Donatella e Francesca: “Rimprovera tuo figlio”. Casa del Grande Fratello in subbuglio.

Chi segue il Grande Fratello sa bene che verso la fine del reality si intensificano gli scontri. Le tensioni si fanno importanti anche tra Donatella, Simone e Francesca, che ad un certo punto decidono di confrontarsi e chiarire una situazione rimasta in sospeso. Tutto parte dalle nomination dove Simone De Bianchi rimane male per la motivazione data dalla barese. “Questa settimana mi sono avvicinato a te”, le dice, facendole capire che non se lo meritava.

“Ogni scusa è buona per punzecchiarmi”, risponde invece Donatella, che ribadisce quello che ha detto nel corso delle nomination. Sentendo la conversazione, interviene anche Francesca che sbotta: “Trova un argomento valido”. A quel punto scoppia lo scontro e Donatella la intima di occuparsi meglio di suo figlio: “Tu lo devi rimproverare ogni tanto tuo figlio, lo fai crescere“. Dopo qualche tempo, Simone raggiunge Donatella in giardino volendosi confrontare con lei rispetto a quanto detto.

Donatella Mercoledisanto e Simone, chiarimento al Grande Fratello: “Ho visto male“

“Ammettilo che sei pungente nei miei confronti. Mi fai un sacco di battute gratuite, io ci vedo un pizzico di cattiveria“, risponde Donatella Mercoledisanto a Simone. Il ragazzo cerca di chiarire la situazione e si giustifica, ammettendo di essere dispiaciuto per questi attriti: “Queste battute le faccio alle persone con cui ho confidenza. Io sto male per questa cosa”. La concorrente barese ribadisce di averlo nominato perchè è stanca delle sue battute e frecciatine, e dentro non ci vede buone intenzioni. Ma per concludere cercando la pace, decide di credere alle sue parole: “Mi dispiace, ho visto male. Ho avuto una chiave di lettura sbagliata, ma certe volte ci rimango male”.