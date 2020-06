Lite Elena Morali-Simona Izzo/ “Nota per i matrimoni” e alla Bonaccorti: “Gallina”

Pubblicità

Simona Izzo tira fuori il pallottoliere per parlare di Elena Morali a Live Non è la D’Urso. Violenta è la risposta della Morali: “Parla di me, ma lei è stata una vita con un regista e prima con Venditti e si permette di parlare di me, facile anche per me sposare con uno famoso e fai un lavoro come il suo“. Simona non si ferma: “Io ho fatto anche altro, nessuno dice di non amare ma sei in tv solo per quelli con cui sei stata fidanzata”. Sono pesantissime le parole che volano tra le due con Simona che attacca ed Elena che risponde alzando un po’ troppo i toni contro una vera regina della storia del nostro spettacolo. Barbara D’Urso prende parola: “Simona Izzo fa parte di una storica famiglia di doppiatori ed è una grande attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice”. Elena Morali non si ferma, risultando a tratti anche fuoriluogo.

Lite Elena Morali-Simona Izzo, attacchi anche alla Bonaccorti

Elena Morali, oltre a Simona Izzo, ha parole pesanti anche per Enrica Bonaccorti: “Sei una gallina“. Attacca ancora alzando la voce: “Se le da così fastidio che sono qui per i fidanzati credo che non le darebbe così fastidio. Simona Izzo mi ha offeso l’altra volta e sono stata zitta, ma ora rispondo e dico quello che penso“. Quando Simona torna alla carica, specifica: “Si informi prima di parlare della mia carriera. Tira fuori i miei ex quando io voglio parlare del mio fidanzato”. La Izzo specifica: “Si parla di te solo ed esclusivamente per un fidanzato che sta vivendo un momento non proprio facilissimo”. Anche in questo caso Barbara D’Urso specifica: “Izzo, Bonaccorti e Giorgi sono tre grandi artiste. Sono in questa piccola trasmissione e hanno il ruolo di opinionista che significa dare la propria opinione. Se la Izzo dice una cosa su di te non devi essere aggressiva e violenta. Non devi attaccare una donna che ha un’età e un curriculum invidiabile. Non puoi dire che ha fatto carriera perché ha sposato Ricky Tognazzi”.



