Da tempo si parla dell’amicizia finita tra Emma ed Elodie. Un tempo le due artiste erano grandi amiche, un legame importante nato nella scuola di Amici che poi era continuato anche oltre. Adesso, invece, sembra che tra le due non solo le cose non siano rose e fiori ma addirittura si parla di brusca frattura e di gelo totale. A riportare la clamorosa indiscrezione è Amedeo Venza che riporta come durante lo show di Fiorella Mannoia e Amadeus Una Nessuna Centomila.

Stando a tale segnalazione pare che dietro le quinte dello show ci fosse un vero e proprio gelo tra Emma ed Elodie. “Io ero dietro le quinte di Una Nessuna Centomila” riporta la segnalazione giunta a Venza: “E tra le due c’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Hanno litigato?”. Non è la prima volta che si parla di fine dell’amicizia tra Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone. Già in passato durante il Festival di Sanremo sono trapelate molte indiscrezioni su presunte tensioni. E la stessa Elodie in una recente interviste ha ammesso di aver deluso Emma senza però scendere nel dettaglio.

Elodie ed Emma un tempo erano legate da un’amicizia fortissima, le due si erano conosciute nel 2016 nel talent Amici di Maria De Filippi quando la prima era un allieva e la seconda una coach, da lì è nato un rapporto umano e professionale che è continuato anche dopo la scuola che però di recente si è interrotto. Entrambe le artiste, tuttavia, non si sono mai sbilanciate e non hanno mai rivelato quali sono i veri motivi della fine della loro amicizia. Come riporta Amedeo Venza, tuttavia, le due cantanti non si sono ancora riappacificate e tra le due continua il gelo.