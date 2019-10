Lite Fabio Rovazzi-Fedez/ Perché non si parlano più dopo essere stati grandi amici?

Ancora mistero su che cosa possa essere successo fra Fabio Rovazzi e Fedez e quale sia il vero motivo della loro lite. Dall’addio sui social avvenuto nel maggio dell’anno scorso, sono state tante le ipotesi fatte su questo evento improvviso, in cui si è ritrovato coinvolto anche J-Ax. “Abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. È la lezione più importante che ho imparato fino ad ora”, ha dichiarato lo scorso agosto Rovazzi al settimanale Grazia. Nessun motivo in particolare quindi, anche se la versione di Fedez, per quanto sibillina, è sempre stata differente. “Le separazioni nascono perchè io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta”, ha dichiarato a Newtopia, “Faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro. Quindi poi non riesco a recitare la parte dei separati in casa”. Qual è la verità? Secondo alcune voci di corridoio, il fatto che sia Rovazzi che J-Ax siano sempre rimasti in silenzio di fronte a questo particolare evento è dovuta alla presenza di un accordo di segretezza, che vincola tutti e tre i protagonisti della lite.

Lite Fabio Rovazzi-Fedez, cosa è successo? La popolarità non è diminuita

Fabio Rovazzi si è allontanato da Fedez, ma la sua popolarità non è diminuita. Forse si sono ridotte le occasioni per parlare di musica, al centro della sua carriera fin dall’unione artistica con il rapper milanese e J-Ax, ma di certo la lite non ha minacciato il modo in cui i fan pendono dalle sue labbra. ” Ovviamente non abbiamo fatto cose alte in termini musicali, ma in termini discografici abbiamo fatto delle cose belle”, ha detto Fedez durante un’intervista con Marco Montemagno. All’inizio della loro amicizia e sodalizio musicale, le polemiche da parte degli haters non sono di certo mancate. “Ci dipingevano come una lobby discografica che a tavolino aveva creato questo ‘mostro’ come se fosse una catena di montaggio della fotografia”, ha dichiarato a Newtopia. In realtà la loro amicizia è nata in modo spontaneo, per poi sfociare in qualcosa di professionale che di sicuro ha segnato in modo particolare la carriera di entrambi. Oggi, 13 ottobre 2019, Fabio Rovazzi sarà ospite di Domenica In ed è possibile che il discorso si dirotti ancora una volta su quanto è accaduto con Fedez. Finora è stato quest’ultimo a sbottonarsi un po’ di più sulla volontà di interrompere ogni rapporto sia con lo Youtuber che con J-Ax. Diversa invece la collaborazione fra l’ex frontman degli Articolo 31 e Fabio che, a distanza di qualche mese dallo scoppio del gossip, hanno riunito di nuovo le forze per creare il singolo Senza pensieri.

