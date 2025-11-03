Francesca e Rasha ai ferri corti: discussione durissima su chi abbia davvero spinto Omer verso Valentina e perché.

Valentina Piscopo è uscita dalla casa del Grande Fratello dopo essere entrata per capire meglio le dinamiche tra lei e Domenico D’Alterio ma nelle ultime ore è scoppiata una lite tra Francesca e Rasha. Sebbene se ne sia andata, gli inquilini non smettono di commentare quello che è successo negli ultimi giorni e Rasha, che ha scoperto cosa pensa Francesca di Omer, decide di non stare in silenzio ma di avere un confronto proprio con lei per chiarire i punti di vista.

Ed è così che la coinquilina svela che Omer non è stato colui che ha messo in crisi Domenico e Valentina, ma si è trovato in mezzo a questa storia senza nemmeno rendersene conto. In poche parole, Francesca spiega che Valentina ha usato Omer per far ingelosire il compagno: “Lo ha confermato Domenico, lei ha usato Omer per farlo ingelosire“, poi si inalbera: “Se tu vuoi risolvere i tuoi problemi, vuoi avere la tua ripicca, non usare le persone”.

Francesca e Rasha litigano al Grande Fratello: Omar usato per far ingelosire Domenico?

Francesca e Rasha hanno deciso di chiarirsi dopo la vicenda di Omer e Valentina (la quale non è più nella casa del Grande Fratello). Eppure hanno punti di vista completamente diversi, tanto che sono arrivate allo scontro. “Io gli ho detto: visto che ti sta provocando, vediamo dove arriva e cosa è entrata a fare”. “Io non pensavo che lei potesse arrivare a questo”, ha detto Rasha ribadendo di non essersi messa in mezzo: lei voleva solo avvisare Omer di stare lontano da Valentina.

“A te cosa cambiava se voleva far ingelosire il suo uomo?”, continua poi Francesca, e Rasha risponde che le sarebbe dispiaciuto vedere Omer usato per questo fine: “Tu non usi Omer per arrivare ai tuoi scopi“. “Io rimango della mia idea”. “Se tu non volevi strumentalizzare Omer, perché lo hai spinto ad andare in piscina?”, continua Francesca. “Dai un peso alle parole”, commenta invece Rasha, convinta di non aver agito con malizia. “Io avrei mai mandato Omer con quella malizia?“, chiede a Francesca, “Se io voglio giocare, non gioco con Valentina, gioco con voi”.