Non c’è pace per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle, prima gli infortuni l’hanno messa K.O e costretta al ritiro, poi lei stessa ha lanciato una bomba clamorosa facendo esplodere un giallo: due concorrenti, una mandante ed un esecutore avrebbero messo in dubbio il suo infortunio alle costole arrivando persino a chiedere le lastre. Chi è questo qualcuno? Da ieri circolano diversi nomi, da Barbara D’Urso a Filippo Magnini, da Martina Colombari a Fabio Fognini. e

E mentre Fanpage nelle scorse ore ha elencato quest’ultimi come mandante ed esecutore un giornalista di Gente si è spinto oltre rivelando che nei giorni scorsi c’è stata una furiosa lite tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini dietro le quinte di Ballando con le stelle. Nei camerini di Ballando con le stelle è scoppiata la lite tra Francesca Fialdini? Pare proprio di si, stando a quanto riporta Biccy.it che a sua volta ha ripreso il magazine Gente: “C’è stata una litigata importante nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini.”



E non è tutto, sempre stando a quanto riporta Biccy.it, Gente non solo ha spifferato che nei giorni scorsi Francesca Fialdini e Fabio Fognini hanno litigato ma anche il motivo. Perché è scoppiata la lite tra i due concorrenti di Ballando con le stelle? Per l’ex tennista ha messo in dubbio l’infortunio della conduttrice. In altre parole il tennista, sempre secondo Gente, avrebbe dichiarato che alcuni suoi amici dopo essersi rotti le costole non riuscivano neppure a camminare. In questo modo ha messo in dubbio la parola di Francesca scatenando la sua durissima reazione. Pare infatti che Francesca Fialdini abbia risposto “stizzita e molto arrabbiata” all’ex tennista.”