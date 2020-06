LITE FURIBONDA FUSANI-RINALDI IN TV/ “Ti schiuma la bocca”, “Sarai bella te!”

Pubblicità

Durante la puntata di “Dritto e Rovescio” su Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio è andata in scena una lite furibonda tra Antonio Maria Rinaldi, economista della Lega, e la giornalista di Tiscali.it e del Riformista Claudia Fusani. La scintilla è scoccata mentre Rinaldi stava accoratamente contestando il recovery fund e il Mes, da economista precedentemente vicino al Movimento 5 Stelle e poi passato alla Lega Rinaldi ha sottolineato ancora una volta le sue posizioni anti-europeiste, sottolineando tra l’altro di non avere in questo senso posizioni necessariamente vicine ai sovranisti, ricordando che l’Ungheria di Orban ha come riferimento nell’europarlamento il Partito Popolare Europeo. Un concitato attacco che ha portato Claudia Fusani ad apostrofare Rinaldi: “Calmati, stai facendo la schiuma dalla bocca.” Non l’avesse mai detto, Rinaldi si è sfogato sulla giornalista: “Sarai bella te! Tu la schiuma la stai facendo da quando hai cominciato ad andare in televisione“. I toni si sono molto accesi e anche Del Debbio non ha avuto molto tempo per placare gli animi.

LITE FUSANI-RINALDI, CRUCIANI BUTTA BENZINA SUL FUOCO

La lite è letteralmente decollata e Fusani e Rinaldi hanno continuato a battibeccare, con la giornalista che ha sottolineato come la “schiuma dalla bocca” fosse metaforica. A mettere il dito nella piaga è stato Giuseppe Cruciani de “La Zanzara“, che ha sottolineato, rivolto alla Fusani: “Mi stupisce che una donna di sinistra come te metta in evidenza una caratteristica fisica del tuo interlocutore per metterlo in ridicolo, visto che quando questo accade ad una donna parlate sempre di body-shaming.” “E’ un consiglio a calmarsi“, ha sottolineato la giornalista, spiegando ancora che “fare la schiuma dalla bocca” è un modo di dire. L’atmosfera in studio comunque ha faticato a calmarsi, tanto che Paolo Del Debbio ha avuto anche un battibecco con la regia, “Fatti i fatti tuoi, fai il tuo lavoro che io faccio il mio e di alla regia che non mi rompa le balle“, ha chiuso così il blocco il conduttore: l’impressione è che i temi economici nelle prossime settimane regaleranno numerosi siparietti trash in televisione, dato che la tensione dialettica sull’argomento appare davvero ai massimi livelli.



