Animi accesissimi all’Isola dei Famosi 2025 e, ancora una volta, le motivazioni principale dei malumori sono due: il cibo e le nomination. Nelle ultime ore è scoppiata una lite furiosa tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, nata dalla richiesta della naufraga di avere del riso in più perché “non mangio il pesce”. A far infuriare Mirko non è stata la richiesta di riso extra quanto il fatto che Patrizia non voglia mangiare il pesce non per qualche problema, ma perché non le va.

“Io non mangio questo pesce e vorrei un po’ di riso in più, cosa ho chiesto di male?”, ha fatto notare Patrizia, ricordando poi a Mirko di avergli dato una doppia razione di riso quando non mangiava il cocco. Lui, però, si è mostrato solido sulla sua posizione: “Hai rotto il cazz*! Io il riso in più non te lo do!”, ha tuonato senza mezzi termini il naufrago.

Lo scontro tra Mirko e Patrizia si fa sempre più acceso, tra tensioni legate al cibo e differenze di carattere che mettono a dura prova l’equilibrio del gruppo.#Isola pic.twitter.com/BGJLL2vdQK — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 14, 2025

Dura lite tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025: parole pesanti, poi il chiarimento

È perciò scoppiata la lite: i toni si sono alzati e sono diventati urla. La situazione ha però preso una svolta quando Mirko Frezza ha tirato in ballo le ultime nomination: Patrizia, infatti, lo ha nominato (e oggi lui è al televoto per l’eliminazione), mentre Mirko non ha mai ricambiato perché “le voglio bene”, ha ammesso in un confessionale. “Allora è questo che ti rode?”, ha tuonato Patrizia, che poi, in confessionale, ha aggiunto: 2Gli sta sul cazz* che l’ho nominato? Mai sono sono stata nominata 5 volte, cosa dovevo fare? Uccidere chi mi aveva nominato? È un gioco questo!”. La lite è proseguita per alcuni minuti, fino a quando gli animi si sono placati e lo stesso Mirko ha fatto ammenda. “Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via”, ha ammesso il romano, alla fine di un confronto tra i due che, sembra, abbia riportato la pace.

