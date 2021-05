Lite Gabriele Muccino-Burioni/ “Nausea dei virologi, persa credibilità”: la replica

Scontro ad alta tensione sui social, nello specifico su Twitter, tra Gabriele Muccino e Roberto Burioni. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’onnipresenza degli esperti in televisione, il regista ha colto la palla al balzo ed ha commentato: «Passata questa pandemia, avrò nausea nel vedere un virologo o “pseudo” in TV. Con la loro irrefrenabile e contraddittoria ansia da protagonismo hanno confuso un popolo intero togliendo proprio alla scienza e a quei pochi di loro affidabili, la cosa più sacrosanta: la credibilità».

Il post pubblicato su Twitter da Gabriele Muccino ha scatenato una serie di reazioni e non mancano commenti “vip”. Come già accennato in precedenza, Roberto Burioni ha deciso di rispondere all’affondo del regista con un altro post altrettanto netto, tanto da generare ulteriori dibattiti sul social: «Ogni “virologo” è responsabile di quello che ha detto. Se qualcuno dice che 2+2 fa 5 e un altro gli ribatte che fa 4 lei non può metterli sullo stesso piano e lamentarsi perché L’aritmetica perde di credibilità». Per il momento non è arrivata la replica di Muccino, ma non è da escludere un altro botta e risposta al vetriolo…

Ogni “virologo” è responsabile di quello che ha detto. Se qualcuno dice che 2+2 fa 5 e un altro gli ribatte che fa 4 lei non può metterli sullo stesso piano e lamentarsi perché L’aritmetica perde di credibilità. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 29, 2021

