Lite Galli-Porro/ Video: Prof “troppe farneticazioni”, giornalista lascia lo studio

Lite accesa tra Massimo Galli e Nicola Porro a Stasera Italia. Tutto nasce dalla netta replica del giornalista al il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Io devo stare molto tranquillo perché altrimenti mi cacciano da Mediaset. Il prof Galli è convinto che si debba decretare la morte di 1 milione di ristoratori e baristi e che non ha figli a scuola, ci sono bambini che hanno 37,2 o la dissenteria e devono fare un tampone e stare a casa, voglio chiedergli una cosa fondamentale: dei 3678 positivi di oggi (ieri, ndr), lei ha il numero esatto di quanti sono quelli veramente malati? Ieri il professor Bassetti mi ha detto che il 94% sono debolmente positivi o asintomatici».«È una balla», la replica caustica di Galli, che ha aggiunto: «Non è in grado di dirlo perché non è in grado di saperlo: lei dovrebbe farsi un giro nel mio reparto per come sta montando la situazione».

LITE GALLI-PORRO: INTERVIENE ANCHE BASSETTI

«Non lasciamoci andare a farneticazioni», queste le parole di Massimo Galli che ha innescato la veemente reazione di Porro. E il professore si è detto pronto a lasciare lo studio: «Se i toni sono questi non vale la pena andare avanti. Signori, io mi tolgo l’auricolare. Non vale la pena, siamo di fronte a una presa di posizione di tipo puramente politico per cercare di buttare in politica un problema di epidemia. La farneticazione non riguardava nè Porro, nè Bassetti». Così Nicola Porro: «Non vado avanti io, non si preoccupi, ha tutto lo spazio che vuole. Io non ho insultato nessuno. La parola farneticazione non la posso tollerare nei confronti di un mio ospite». Infine, l’intervento di Matteo Bassetti, chiamato in causa nel corso della lite: «Quando si arriva agli insulti tra colleghi accademici io faccio un passo indietro. Mi spiace che il professor Galli si adiri a sentire i dati che lo stesso ministero della Salute fornisce ogni giorno. Dai dati odierni della regione Toscana, per esempio, si evince che il 68% dei nuovi contagi sono asintomatici». Clicca qui per il video della lite tra Galli e Porro.

