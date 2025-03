Continua la lite tra Stefania Orlando e Luca Giglio al Grande Fratello. I due si mal sopportano da quando l’opinionista è entrata nella casa e gli animi non sembrano proprio calmarsi. Anzi, lo scontro è avvenuto anche durante la diretta di giovedì 13 marzo 2025, quando Alfonso Signorini li ha interpellati entrambi per capire cosa stesse succedendo tra di loro. Nella scorsa puntata, infatti, Giglio era scoppiato a piangere dopo che Stefania Orlando gli aveva dato dell’Heidi, lasciando intendere che sfuggisse troppo dalle situazioni.

Secondo la donna, lui non affronta le cose e non prende mai posizione. Il parrucchiere ha però risposto a tono alla concorrente, dicendosi fiero di essere Heidi, e che ogni rockettaro ha scritto tantissime canzoni d’amore. Giglio, con fierezza ha risposto alla donna ribadendo la sua posizione senza risparmiarsi frasi forti, come il fatto che secondo lui lei non sta dimostrando la sua intelligenza nella casa del Grande Fratello, mentre Stefania si difende dicendo di accettare di venire definita come “cattiva”.

Stefania Orlando, confronto con Giglio: “Non ti ho mai screditato”

Stefania Orlando e Giglio non si sopportano, nemmeno dopo tutto questo tempo al Grande Fratello: “Non ho bisogno di prendere a calci i puff per fare le clip”, ha spiegato il ragazzo. La conduttrice ribadisce di non aver mai screditato Luca Giglio, ma di avergli sempre fatto i complimenti sin dall’inizio e ritiene ingiusto che tutte le belle parole che ha speso per lui durante questo percorso siano state spazzate via da una semplice critica che forse ha mosso per il suo bene. Riusciranno i due a fare pace nel poco tempo nella casa?