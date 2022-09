Lite Giovanni Ciacci vs Pamela Prati, la verità su Mark Caltagirone/ È esistito o no?

Giovanni Ciacci alla resa dei conti con Pamela Prati? “Scatenerà dinamiche…”

Nella seconda puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è previsto l’ingresso di Giovanni Ciacci. Il suo nome è quello più atteso anche in virtù della sua storia personale. Prima del suo ingresso nella casa, in un’intervista rilasciata al Settimanale Chi, Giovanni Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo. Ciacci vuole accendere i riflettori su questa malattia per sensibilizzare l’opinione pubblica. Giovanni Ciacci è un concorrente interessante e molti aspettano un duro confronto con Pamela Prati. Quando infatti era scoppiato il caso Mark Caltagirone, Ciacci non era stato tenero nei confronti della Prati che proprio nella scorsa puntata in collegamento è tornata ad attaccarla: “Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato […] Ho provato a chiamarla, non mi ha mai risposto, se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento che ci darà le prove, sono con lei, perché sto sempre dalle parte delle donne”.

Nella puntata di questa sera si prevedono scintille. Chissà come reagirà Pamela quando si troverà davanti Ciacci. Alfonso Signorini ha confidato di averlo scelto anche per questo motivo e assicura: “E’ uno dei principali accusatori di Pamela Prati, l’ha sempre accusata di averci marciato in questa storia del matrimonio con Mark Caltagirone, scatenerà delle dinamiche interessanti”.

Giovanni Ciacci e la confessione choc: “Sono sieropositivo e…”

Giovanni Ciacci entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello Vip. In un’intervista al Settimanale Chi, Ciacci aveva confidato: “Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita. Tuttavia ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza”. Giovanni Ciacci vuole accendere un faro su questa malattia di cui oggi si parla poco. Una mossa coraggiosa per Ciacci che ha anche denunciato: “Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv”.

Giovanni Ciacci aveva anche rivelato che una famosa figura femminile della televisione era andato da un direttore di rete della sua azienda per convincerlo a non farlo lavorare visto che era malato. Giovacci Ciacci farà il nome di questa conduttrice? Intanto asserisce di aver un obiettivo: “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza”, ha detto.











