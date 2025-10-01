Grande Fratello 2025: notte di fuoco in Casa! Battaglia di cuscini e primi malumori. Matteo sbotta: “Domani chiariremo”

Al Grande Fratello 2025 iniziano i primi litigi anche se siamo solo al secondo giorno nella casa più spiata d’Italia. Succede tutto per la prima volta, e dopo la spesa, la cena insieme, i primi scambi e confidenze, arriva anche il momento dei primi attriti. Cos’è successo? La notte al GF come sappiamo è sempre viva: dall’alba dei tempi i gieffini vanno a letto tardi e si alzano tardissimo, godendosi le chiacchiere nel letto e qualche risata.

Ad esempio, ieri sera si sono avvicinati tutti ad Anita, e sul suo letto parte una battaglia di cuscini tra una battuta e l’altra. I primi a dare il via alla lotta sono Giulia e Domenico, che vogliono giocare a prendersi a cuscinate, e subito dopo li inseguono Giulio, Domenico, Benedetta e Simone, i quali si uniscono alla battaglia inseguendosi e iniziando a colpirsi sulla testa. In seguito arriva anche Omer che decide di buttarsi nella mischia e prende a cuscinate Domenico. Ma il divertimento al Grande Fratello 2025 dura poco, ecco cos’è successo.

Lite Grande Fratello 2025, Matteo avverte: “Domani chiarirò questa cosa“

Dopo un primo momento di risate e gioco al Grande Fratello 2025, ecco che arrivano Matteo e Grazia, i quali si lamentano con i concorrenti per i loro schiamazzi. I due non hanno apprezzato il gioco della battaglia dei cuscini, e ad un certo punto interviene anche Francesco, che chiede di potersi addormentare in pace implorando gli altri di evitare troppo rumore. Anche Omer, capita la situazione, cerca di placare la sfida ma Grazia Kendi sbotta: “Se non mi fate dormire divento una pazza! Ora basta. Ora, dormite!“. Grazia vuole addormentarsi e implora gli altri di dormire così domani non sarebbero troppo stanchi. “Questa cosa, domani, la chiarirò!“, dice invece Matteo Azzali, che cerca di trattenere il forte fastidio rispetto a quanto successo.