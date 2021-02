Lite Gruber-Salvini/ Video Lei: “Lombardia record morti”, lui: “È colpa della Lega?”

Un acceso scontro è andato in scena ieri sera a “Otto e mezzo”, trasmissione di La7, fra Lilli Gruber e Matteo Salvini. La lite è nata nel corso dell’intervista fatta dalla giornalista al leader della Lega, in particolare nel momento in cui la chiacchierata si è incentrata sulle questioni Governo e pandemia di Coronavirus. “Stiamo qui a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, ora saremmo tranquilli in un altro contesto…”, ha dichiarato Salvini, ricevendo però una pronta e forse inattesa replica da parte della Gruber.

“Se sto a quello che lei diceva sulla pandemia, forse staremmo messi ancora peggio…”, ha asserito l’ex volto del Tg1, innescando a sua volta la replica di Salvini: “Sulla pandemia non si fa politica, le ricordo che l’Italia tra i grandi Paesi del mondo è quello con più morti e più disoccupati. I grandi successi del Governo che a lei evidentemente non dispiaceva hanno portato l’Italia ad avere il record mondiale di morti in base agli abitanti e il record mondiale del calo del Pil“. È a questo punto che è accaduto l’imprevedibile.

LITE SALVINI-GRUBER SULLA PANDEMIA

Lilli Gruber ha ripreso la parola e ha controbattuto a quanto affermato da Matteo Salvini, suscitando la reazione stizzita, seppur controllata, del numero uno della Lega. “Le ricordo che il record per numero di morti in Italia ce l’ha la Lombardia gestita da Fontana, amico, nonché leghista di punta”, ha detto a chiare lettere la conduttrice. L’ex ministro dell’Interno, allora, ha esternato senza filtri il suo pensiero: “È curioso… I morti in Lombardia sono colpa della regione governata dalla Lega, i morti in Italia sono colpa del destino…”. Di fronte a tali parole, Lilli Gruber ha prontamente precisato: “Le sto dicendo un’altra cosa, non scherziamo. Le sto dicendo che se il modello Lombardia andrebbe imitato in tutta Italia, se questo è il parametro, avete il numero più alto di morti”. Salvini ha voluto ancora dire la sua sul tema: “Io ringrazio la Lombardia e tutta la comunità di cittadini lombardi che ha spento l’incendio che è nato lì”. Poi, con grande maestria, la presentatrice ha chiuso la polemica cambiando argomento, ma la discussione è rapidamente divenuta virale online.