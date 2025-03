Helena Prestes e Javier Martinez hanno litigato durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo 2025. Sembra che il fantasma di Zeudi Di Palma aleggi ancora su di loro, nonostante il pallavolista argentino non faccia altro che rassicurare la sua fidanzata sul suo non interesse nei confronti della Miss. Ma dopo quel presunto flirt mentre la modella era stata temporaneamente eliminata dal reality di Canale 5, qualcosa sembra essersi rotto definitivamente. Helena Prestes, infatti, ha spesso dei dubbi su Javier Martinez, ritenendolo ancora interessato della sua ex amica.

Oltretutto, il pubblico sta continuando a dimostrare tramite l’invio degli aerei di tifare ancora per la ship “Javier e Zeudi“, e spesso arrivano striscioni con cuori e parole di speranza nei confronti della loro relazione. Chiaramente, questi gesti non fanno piacere a Helena Prestes, che si sente messa da parte e soprattutto, pensa di essere una “seconda scelta” alla quale il pallavolista si è piegato per comodo. Dopo aver visto che Javier e Zeudi hanno ringraziato insieme i fan che hanno fatto arrivare l’aereo, Helena Prestes si è infuriata e si è scatenata la lite tra lei e il fidanzato.

Javier Martinez replica alle accuse di Helena Prestes: “Il problema è che a lei dà fastidio tutto…”

“Sono scioccata, non lo sapevo“, ha detto Helena Prestes a Javier Martinez – “Pensavo che voi due non avreste dovuto ringraziare. Mi ha dato fastidio anche vedere loro due fare i cuoricini per ringraziare”. La ragazza è sconvolta dopo aver visto che nonostante tutte le dicerie, i due si siano messi a salutare i fan e a dire grazie per lo striscione. Il fidanzato si difende, dicendo di portare rispetto a chi spende soldi e tempo per loro. Poi continua: “Il problema di fondo è che a Helena dà fastidio qualsiasi cosa di me con Zeudi perché c’è un pregresso“, ribadendo di essere felicissimo con la fidanzata. Helena Prestes, però, non sembra riuscire a convincersi del contrario.