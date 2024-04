Lite Ilaria Fabio a Matrimonio a Prima Vista 2024, lei: “Inconcepibile come mi hai trattata”/ “Mi hai rotto”

Matrimonio a prima vista a poi…2024, è lite tra Ilaria e Fabio: volano parole grosse

Ilaria e Fabio hanno lasciato Matrimonio a prima vista Italia 2024 da sposati, insieme ma distanza di tempo come è proseguita la loro conoscenza? Sicuramente non sotto i migliori auspici. A parlare come un fiume in piena è Ilaria che sottolinea come il concetto di ‘aspettare i suoi tempi’ sia stato preso in senso troppo eccessivo. Fabio è apparso sempre sfuggente e non lo ha mai chiamata e stata sempre Ilaria ha insistere per vedersi e frequentarsi. Ilaria ha smesso di cercarlo sperando che la cercasse lui ma anche in questo caso lui non si è fatto sentire. “Le ho mandato un messaggio con scritto ‘come stai’ e mi ha risposto il giorno dopo.” Ed alla fine tra Ilaria e Fabio scoppia la lite.

Dopo aver scoperto dagli amici cosa realmente Fabio pensasse di lei, la donna ha tirato fuori le unghie cercando un confronto con il marito che non è proprio l’emblema della correttezza. Alla fine Ilaria amareggiata e delusa ha ammesso: “Sono contenta, sono serena e finalmente dopo un sacco di tempo ho capito cosa non va. La colpa è mia che non sono riuscita a farmi piacere da lui che non l’ho attratto abbastanza.” Gli esperti sono rimasto sconvolti dalle parole di Fabio. In estrema sintesi per quest’ultimo il problema non solo è la mancanza di attrazione fisica ma anche il fatto che Ilaria non se ne sia mai accorta. “Ho provato a farmela piacere fino in fondo” ha continuato a ripetere.

Lite tra Ilaria e Fabio: lei sbotta: “Mi hai rotto i cogli**i, non reggi il confronto con quelli della tua età”

E mentre sui social, X e Instagram, quasi tutti si sono scagliati contro Fabio che è finito nel mirino per essersi comportato come ‘uno stupido’ e ‘vigliacco’, Ilaria in modo sereno e pacato ha ammesso: “Tra i due chi ha vissuto meglio il percorso sono stata io. Lui non è mai stato sereno ha sempre avuto questo blocco” ha ammesso Ilaria per poi aggiungere: “Dopo questo non ci siamo più frequentati. Rimanere amici? No, proprio no.” Quest’ultima informazione ha lasciato basito Fabio che ha aggiunto che, invece, vorrebbe restargli amico. Il colpi di scena non sono finiti qui.

Dietro le quinte, nel cortile è scoppiata la lite tra Ilaria e Fabio, lei offesa ha rimarcato: “Io dopo oggi non ho più nulla da dirti. Contesto il tuo modo di avermi trattato che è inconcepibile. L’unica strada adesso è il divorzio e noi ci vediamo li” “Ma hai finito guarda che non sei il principe di Bel Air”. Fabio è sbottato: “Stai calma che mi sono rotto i cog***ni” La discussione è degenerata il lite tra Fabio e Ilaria. Quest’ultima gli rimprovera di essersi stancata di rincorrerlo: “Ma tu gli amici li tratti così? Finalmente che adesso esco fuori il carattere perché quando mi girano mi girano.” “Anche a me mi girano” ha replicato Fabio facendo sbottare la ragazza: “Io ti ho sempre portato in alto”. “Per me è finita qua non riesce a confrontarsi con una persona della sua età” ha concluso Ilaria dopo aver chiesto a Fabio il motivo di tutte le sue bugie: “Come mi vede è un problema suo non mio. Io so come sono fatta ho un grande valore. Io mi vedo molto più avanti di lui”













