Lite in diretta tra Alessandra Drusian e Helena/ “Dici che le persone sono violente!”

Isola dei Famosi 2023, Alessandra Drusian e Helena Prestes ai ferri corti

All’Isola dei Famosi 2023 si accende un duro scontro tra Alessandra Drusian e Helena Prestes. Le due naufraghe hanno avuto un litigio di fuoco nelle ultime ore quando, nel cuore della notte, la modella si è lamentata della luce della lanterna, accesa dalla cantante per raggiungere il fuoco che si stava per spegnere. Ne è sorto un battibecco e, anche in diretta, le acque sono piuttosto agitate. “Con Helena non riesco ad andare d’accordo, probabilmente sarà una questione caratteriale, oppure anche un modo suo di fare. A volte dice una cosa, poi dice l’esatto contrario. Scatta anche lei facilmente“, confessa la voce dei Jalisse.

“La notte che è stato male Paolo, ci siamo resi conto che il fuoco non funzionava“, ha spiegato la Drusian. “Siamo arrivate io e Cristina e abbiamo cominciato ad accenderlo. A te ha dato fastidio la luce, era l’unica che stava dormendo. Fabio è arrivato, ha chiesto cosa stava succedendo, ha visto che il fuoco si stava riattivando e ha solo spostato il tronco. E basta. Tu invece hai cominciato a dire: ‘No, Fabio ha acceso il fuoco’. Non è vero“.

Alessandra dei Jalisse attacca: “Offendi tutti e dici che le persone sono violente“

Helena Prestes però nega la versione dei fatti avanzata da Alessandra Drusian, e all’Isola dei Famosi 2023 contrattacca: “Non è vero. Io volevo dire che sono molto istintiva e mi difendo in un modo che sembrano troppi litigi. Ma io qui voglio la verità“. E, rivolgendosi a Fabio Ricci, attacca: “Lui ce l’ha con me“. A quel punto la cantante sbotta contro di lei: “No, sei tu che ce l’hai con noi e non ci sopporti. E io poi non sopporto te. Tu offendi tutti quanti e dici che le persone sono violente“.

A seguito dello scontro è arrivato il verdetto del televoto, che vede eliminata ufficialmente Helena. La modella è così costretta a scoccare il suo bacio di Giuda ad un naufrago, che ha già così un voto per le nomination di questa sera. E la scelta ricade proprio su Alessandra, alla quale Helena rivolge anche un consiglio: “Ti auguro di trovare la donna in te stessa“. La cantante però sembra non apprezzare: “Non mi devi dare consigli. Tu trova il coraggio di ascoltare“.











