Lite Javier Rigau-Coruzzi/ Video, Barbara D’Urso tuona “Mauro maleducato? Fly down!”

La lite tra Javier Rigau e Mauro Coruzzi a Live Non è la D’Urso nasce da una incomprensione. I due infatti si scontrano quando il prima rivolge parole pesanti ad Andrea Piazzolla, per quanto accaduto a Gina Lollobrigida. Dall’altra parte però sembra che se la prenda con il personaggio che ha dato il volto a Platinette e così i due iniziano a scontrarsi fino a che l’ex marito della star perde le staffe e inizia ad alzare la voce. Punta il dito verso l’opinionista e lo addita come un maleducato, per aver fatto, secondo lui e in maniera errata, delle pesanti insinuazioni sul suo operato. L’episodio è stato abbastanza scottante e ha subito scatenato la catena da parte del popolo social su questo episodio, staremo a vedere se i due protagonisti saranno interpellati nelle prossime puntate.

Lite Javier Rigau-Coruzzi: interviene Barbara D’Urso

Barbara D’Urso interviene sulla lite tra Javier Rigau e Mauro Coruzzi. La donna alza la voce e specifica durante la puntata di Live Non è la D’Urso: “Stai calmo e durante una mia trasmissione non alzi così la voce. Quindi Fly Down e mantieni la calma”. La conduttrice però poi fa un leggero passo indietro, specificando: “Javier Rigau e Gina Lollobrigida si sono amati moltissimo e anche se lui oggi è un po’ agitato posso confermarlo”. Bisogna però specificare che ci siamo trovati di fronte a un argomento molto delicato, sarà dunque importante capire quello che emergerà dalle ulteriori parole legate a un caso che ha sconvolto il pubblico italiano e non solo. Staremo a vedere.



