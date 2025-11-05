Lite Juric Lookman dopo il cambio in Marsiglia Atalanta: alta tensione con Ademola che dice qualcosa al tecnico che non la prende bene (5 novembre 2025)

LITE JURIC LOOKMAN, NOTTE PAZZA A MARSIGLIA

Lite Juric Lookman dopo il cambio in Marsiglia Atalanta. Succede di tutto nel match valevole per la quarta giornata della fase campionato di Champions League vinta dalla Dea per 1-0 grazie al gol di Lazar Samardzic al 90esimo.

Ad aumentare la rabbia dei marsigliesi, già grande per aver preso una gara così importante nel finale, è il tocco di mano di Ederson nella propria area in occasione dell’azione che ha portato poi alla rete del trequartista orobico.

Prima di questa gemma tanto discussa che è valsa la vittoria, c’è stata una scena che preoccupa il mondo Atalanta ovvero la situazione che riguarda l’allenatore Ivan Juric e l’attaccante Ademola Lookman, sostituito al 75esmo per Musah.

LITE JURIC LOOKMAN, ECCO COS’È SUCCESSO

Come vi stavamo raccontando, durante il cambio che ha coinvolto Musah e Lookman, Ademola esce dal campo e dice qualcosa a Juric che non la prende bene e afferra letteralmente per il braccio il proprio calciatore.

Juric si scaglia contro il nigeriano che lo guarda male prima di essere separati da un collaboratore della panchina orobica, con l’intervento anche di De Roon. Una situazione che lì per lì è stata oscurata dal campo e dai concitati minuti finali, ma che sicuramente farà parlare in questo post partita. A fine gara Lookman ha preso la via degli spogliatoi dopo un secondo diverbio con Juric, senza però restare in campo con la squadra per festeggiare la vittoria.

Doveroso ricordare quanto Lookman non goda più di grande stima a Bergamo come qualche tempo fa. Il giocatore ha fatto di tutto per andarsene quest’estate per approdare all’Inter, rendendosi addirittura irraggiungibile alla società senza giustificazione.

I meneghini non hanno poi affondato il colpo e Lookman è stato obbligato ad abbassare la testa e tornare in gruppo nonostante la lettera di forti critiche alla società e un destino che sembrava praticamene scritto per un passaggio a Milano.

LITE JURIC LOOKMAN, I TRASCORSI E L’INSERIMENTO

Ivan Juric era stato molto chiaro: “Caz**, noi siamo l’Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani“.

Dopo queste dichiarazioni post Atalanta Lecce (terza giornata), il nigeriano era rientrato in campo in occasione del quarto turno di Serie A contro il Torino ritrovando poi grande continuità nelle settimane successive, giocando titolare da fine settembre in poi ben sette partite su otto.