Lite La Russa-Faraone/ Video “Mozione su coprifuoco? Sciocchezze, non l’avete votato”

Coprifuoco da tenere alle 22, da spostare alle 23 o da abolire del tutto: il dibattito sta entrando nel vivo in vista del “tagliando” del 15 maggio e La Russa e Faraone hanno dato vita ad un vivace confronto nel corso dell’appuntamento odierno, lunedì 10 maggio 2021, con L’aria che tira.

«Si deve cambiare schema, bisogna essere più coraggiosi anche sulle riaperture. Il coprifuoco per noi è da abbandonare: questa settimana voteremo una mozione in Senato, spero che tutte le forze politiche in maggioranza si convincano», le parole dell’esponente di Italia Viva, che hanno trovato la pronta replica di La Russa: «Noi abbiamo fatto una proposta e voi avete votato contro».

Dopo l’obiezione di La Russa, Faraone ha evidenziato: «Noi siamo dell’idea che la valutazione sul coprifuoco sia già fatta e già chiusa, il coprifuoco va abolito perché non ci sono più le condizioni per tenerlo». L’esponente di Fratelli d’Italia ha incalzato: «Ma perché non l’avete votato? Questo problema lo abbiamo portato in Parlamento, FdI ha chiesto un voto e non ci hanno votato. Loro chiacchierano, ma al momento di votare sull’abolizione del coprifuoco ha votato contro». Così Faraone: «Per FdI è semplice stare lì a gridare dall’opposizione, chi si è assunto la responsabilità del governo ha il dovere di tenere conto che nella maggioranza ci sono forze politiche che dicono cose diverse. Io non le condivido, ma dicono cose diverse. Io credo che oggi è giunto il momento di abolire il coprifuoco e siamo convinti di convincerli con la bontà dei dati». Tranchant, infine, La Russa: «Ma smettila di dire sciocchezze».

