Lite Maria Giovanna Maglie-Toninelli/ Video, lei: “Propaganda lo dice a sua sorella”

Clima di altissima tensione tra Maria Giovanna Maglie e Toninelli nel corso della puntata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, de L’aria che tira. Nelle ore della crisi di Governo, la giornalista ha bacchettato l’esponente del Movimento 5 Stelle per alcune sue parole sul premier Conte, difeso a spada tratta proprio dall’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie la cronista…

Dopo aver definito Conte quasi come un salvatore della patria, Toninelli ha dovuto fare i conti con le precisazioni di Maria Giovanna Maglie: «Ho sentito dire da Toninelli che Conte ci ha portato sulla strada giusta, ma i numeri dicono che noi siamo il fanalino di coda nel Pil, siamo il Paese che si è più impoverito nell’anno del coronavirus».

LITE MARIA GIOVANNA MAGLIE-TONINELLI: IL VIDEO

Durante l’intervento di Maria Giovanna Maglie, Toninelli ha deciso di passare al contrattacco: «Ma piantala, lei porta avanti la propaganda di alcuni partiti, lei porta avanti costantemente in tutte le tv nazionali la propaganda di alcuni partiti».

L’accusa del pentastellato non è passata inosservata a Maria Giovanna Maglie: «No, ho le statistiche! Lei propaganda lo dice a sua sorella. La prego di non interrompermi per non esprimere soltanto lei propaganda». «Lei è più di parte di uno che sta in Parlamento con il simbolino qua», la replica di Toninelli, che ha poi rincarato la dose pochi istanti dopo: «Andrebbe detto che quello che sta dicendo è una stupidaggine».





