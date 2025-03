Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si scusa con Zeudi Di Palma: “Era solo una battuta non volevo provocare”

Nelle scorse ore la Casa del Grande Fratello è stata animata da una violenta lite tra Mariavittoria Minghetti contro Zeudi Di Palma in cui sono volate parole grosse ed accuse pesantissime ed adesso le due hanno provato a chiarirsi e sotterrare l’ascia di guerra. L’oggetto della discorso è il breve flirt con Alfonso D’Apice ma anche le liaison dell’ex Miss Italia con Javier Martinez ed Helena Prestes.

E proprio su questo Mariavittoria Minghetti ha voluto precisare: “Quando parlavo di Alfonso, Javier ed Helena mi riferivo alle dinamiche create, al rapporto inteso come dinamica non altro” A questo punto Zeudi Di Palma ha sottolineato come la sua sia sembrata piuttosto una critica ed un attacco dovuto che le ha fatto male soprattutto perché con Alfonso D’Apice non c’è stato nulla di più che un semplice bacio a stampo. “La mia è nata come una battuta, non era un’accusa” si è scusata Mariavittoria Minghetti.

Zeudi Di Palma delusa da Mariavitoria Minghetti al Grande Fratello: “Non è stato di buon gusto quello che hai detto”

Nonostante le buone intenzioni di Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma è rimasta ferma sulla sua posizione: “A me dà fastidio che una persona con cui io non ho rapporto mette ‘carne a cuocere’ su un qualcosa che non c’è stato, perché lei non lo sa e da quello che ha visto pensa che ci sia stato un bacio.” E subito dopo ha aggiunto: “A ma ciò che hai detto ha dato fastidio, per questo dico che non è stato di buon gusto.”



Zeudi ha anche accusato Mariavittoria di non aver fatto mai nessun sforzo per conoscerla ne di averla mai cercata per chiarirsi, in passato, dopo aver visto alcune clip dubbie. A questo punto la dottoressa ha ammesso che a lei la frase che più le ha fatto male e che ha dato inizio alla violenta lite tra Zeudi e Mariavittoria al Grande Fratello è stata: “Fatti un esame di coscienza. Io non mi sono fatta nessuno a differenza tua!” Tuttavia dopo questo chiarimento pare che tra le due sia tornato il sereno, sarà davvero così?