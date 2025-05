Non tira aria tenue e placida tra le diverse generazioni in gioco all’Isola dei Famosi 2025; il fattore anagrafico non è certo la matrice dei dissapori ma, come sottolineato anche da Veronica Gentili in apertura di puntata, è evidente una spaccatura tra due fazioni ben distinte dei naufraghi presenti in Honduras. “Un vero e proprio scontro generazionale”, sottolinea la conduttrice prima di dare la parola ai diretti interessati, in particolare Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri.

Il tema caldo sono le offese, a suo dire, ricevute da Mario Adinolfi e proferite in particolare da Chiara Balistrieri. Quest’ultima, secondo l’ex politico, avrebbe marcato su una frase specifica: “…Non riesci ad alzarti nemmeno dal letto”, ricollegandosi poi ai copiosi ritiri che hanno caratterizzato questo inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Prende la parola, in primis, Teresanna Pugliese: “Non era processo all’intenzione, non era processo alla sua condizione; è lui che l’ha presa come un’offesa”. Replica ovviamente Mario Adinolfi che poggia la sua risposta anche sulle accuse di un presunto abuso di potere da parte sua. “Ho poco da rispondere ad una cosa del genere, non riesco a capire dove sia l’abuso di potere. Non ho fatto altro che rispondere ad un insulto palese ed evidente”.

Lo ‘scontro generazionale’ all’Isola dei Famosi 2025 prosegue con Chiara Balistreri che, chiamata in causa sulle presunte offese a Mario Adinolfi, ha voluto dire la sua in merito: “Non è andata così! Lui è il primo a trattarci in modo diverso e ironizza su se stesso; io ho sottolineato un dato di fatto, i ragazzi non se ne sono andati perchè hanno paura di gareggiare con lui”. Non ci sta l’ex politico, soprattutto dopo aver sentito il pubblico in favore della naufraga: “Mi viene voglia di stare zitto tutta la puntata se il pubblico applaude alle offese che ho ricevuto”.

Gli animi, insomma, sono più che agitati all’Isola dei Famosi 2025: “Chiara mi ha detto: ‘Io non ti sopporto’” – prosegue Mario Adinolfi – “A quel punto a priori chiudo la discussione. E’ normale avere posizioni distanti tra noi, ho anche discusso sulle varie questioni e argomenti; ma se a vent’anni mi dici ‘non ti sopporto’, penso non ci sia una grande visione rispetto all’esperienza all’Isola dei Famosi”. Ancora, particolarmente stizzita, replica Chiara Balistreri che di fatto mira a smentire le posizioni dell’ex politico: “L’ho detto perchè stava innescando l’ennesima discussione, non l’ho detto perchè mi sono alzata così una mattina…”.