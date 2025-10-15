Massimo Boldi e il sodalizio con Christian De Sica: come sta l'attore? Negli ultimi anni diversi problemi di cuore per il comico

Dura dagli anni Ottanta il rapporto di amicizia e la collaborazione tra Massimo Boldi e Christian De Sica. I due attori e comici hanno cominciato a collaborando quando avevano poco più di trent’anni e hanno girato insieme decine e decine di film. Massimo Boldi, raccontando a “Ciao Maschio” la loro amicizia, ha definito il loro rapporto come “perfetto”.

“Io l’ho conosciuto quando facevo ancora il batterista. Un impresario mi disse che mi avrebbe portato il figlio di Vittorio De Sica a cantare con noi. Cantava le canzoni e noi lo accompagnavamo. E poi con il tempo abbiamo fatto tanti spettacoli e poi un giorno ci siamo trovati sullo schermo: era il 1984 e da quel momento lì non ci siamo lasciati più. Un’amicizia, un amore straordinario”: così lo ha raccontato proprio Massimo Boldi.

Massimo Boldi e Christian De Sica: “Impossibile litigare con lui”

Massimo Boldi e Christian De Sica non hanno mai litigato, nonostante le voci dicessero altro. “Impossibile litigare con lui, gli voglio troppo bene” ha rivelato proprio Boldi. I due, qualche anno fa, si sono separati artisticamente, ma solamente perché Massimo Boldi, dopo la morte della moglie, ha deciso di fare altro, dando una svolta alla sua vita e facendo qualcosa che rimanesse, come ha raccontato.

Christian, comunque, gli è sempre rimasto accanto, come quando nel 2018 l’amico milanese ha avuto un grave problema di salute. Massimo, infatti, ha scoperto di avere tre arterie coronarie ostruite, durante le riprese del film “Amici come prima” girato proprio con De Sica. Operato l’urgenza, Massimo Boldi è tornato fortunatamente in poco tempo a star bene, anche oggi resta costantemente monitorato.

